In der vergangenen Woche hatten wir auf die Marktanteile von Video-Streaming-Dienste geblickt und uns dabei in erster Linie auf den US-Markt konzentriert. Doch wie sieht es mit den Marktanteilen bei uns in Deutschland aus? Auch hierzulande konnte sich Apple TV+ im vergangenen Jahr leicht steigern.

Update: Marktanteile von Video-Streaming-Diensten in Deutschland

Blicken wir zunächst auf das vierte Quartal 2021. Netflix ist mit 31 Prozent Marktanteil nach wie vor der Platzhirsch. Dahinter folgt Prime Video mit 29 Prozent. Platz 3 kann Disney+ mit 18 Prozent für sich verbuchen. Dahinter folgen Sky (7 Prozent), Apple TV+ (5 Prozent), RTL+ (2 Prozent) und Joyn (1 Prozent). Auf sonstige entfallen 7 Prozent. Apple TV+ wuchs im vergangenen Quartal um 1 Prozent.

Wie verlief die Marktanteilentwicklung in 2021? Laut JustWach hatte Disney mit einem Wachstum von +3 Prozent das erfolgreichste Jahr. Apple TV+ wuchs 2021 um +2 Prozent. Prime Video hat am meisten gelitten und ist um -4 Prozent geschrumpft, wohingegen Netflix die Marktführerschaft übernommen hat.