Etwas mehr als eine Woche ist es her, dass Apple TV+ den Werbespot „Everyone but Jon Hamm“ veröffentlicht hat. Nun gibt es mit „Everyone but Jon Hamm – Voicemail“ die Fortsetzung auf 38 Sekunden.

„Everyone but Jon Hamm – Voicemail“: Neuer Apple TV+ Werbespot

Seit dem Start von Apple TV+ im November 2019 bewirbt Apple seinen Video-Streaming-Dienst. Nun steht mit „Everyone but Jon Hamm – Voicemail“ ein neuer Werbeclip zur Ansicht bereit. Dabei handelt es sich um die Fortsetzung mit „Everyone but Jon Hamm“.

In dem Clip „Everyone but Jon Hamm“ wirft Jon Hamm einen näheren Blick auf Apple TV+ und stellt fest, dass zahlreiche Persönlichkeiten mit von der Partie sind. Unter anderem stößt er auf Samuel L. Jackson (The Last Days of Ptolemy Grey), Billie Eilish (The World’s A Little Blurry), Tom Holland (Cherry), Chris Evans (Cherry), Tom Hanks (Greyhound und Finch), Jason Sudeikis (Ted Lasso) und mehr.

In der Fortsetzung quatsch Jon Hamm auf die Mailbox von Tom Hanks. Dabei stellt Hamm fest, dass Hanks bereits zwei Filme für Apple TV+ drehen dürfte. Nach wie vor stellt er sich die Frage, warum alle namhaften Schauspieler auf Apple TV+ vertreten sind, nur er nicht.