Vodafone hat zum Start in den Februar einen heißen Deal aufgelegt, bei der ihr 20 Prozent Rabatt auf die Red-Tarife erhaltet. Die 20 Prozent Rabatt gelten zudem auf alle Young-Tarife. Erfreulicherweise werden dadurch auch die iPhone 13(Pro) Bundles bei Vodafone noch einmal deutlich attraktiver.

Vodafone: Gutschein bringt 20 Prozent Rabatt auf Red- & Young-Tarife

Vodafone nutzt den Februar, um so richtig im Jahr 2022 durchzustarten. Das Unternehmen bietet euch die Möglichkeit 20 Prozent auf den Tarifpreis zu sparen. Ihr erhaltet 20 Prozent Rabatt auf alle Red Tarife und alle Young Tarife. Um den Rabatt zu erhalten, muss der Gutscheincode DEAL20 während des Bestellprozesses eingegeben werden. Die Aktion ist zusätzlich mit der GigaKombi kombinierbar, wodurch Vodafone-Bestandskunden von zusätzlichen Rabatten und Datenvolumen profitieren können.

An dieser Stelle blicken wir exemplarisch auf den Tarif Vodafone Red M. Dieser bietet euch 20GB Highseed-Volumen, eine Telefon-Flat, eine SMS-Flat und EU-Roaming. Normalerweise kostet der Tarif 49,99 Euro pro Monat. Mit den 20 Prozent Rabat sind es nur 39,99 Euro. Eine Anschlussgebühr entfällt im Rahmen des Angebots.

Erfreulicherweise erhaltet ihr die 20 Prozent Rabatt nicht nur auf die SIM-only Tarife sondern auch in Kombination mit einem Smartphone. Hier gilt zu berücksichtigen, dass die 20 Prozent Rabatt für den monatlichen Tarifpreis gelten und nicht die Hardware-Zuzahlung rabattiert wird. So könnt ihr auch sparen, wenn ihr euch für ein iPhone 13, iPhone 13 Pro etc. entscheidet.