Christopher Bryan hat im Laufe dieser Woche eine Sammelklage gegen Apple eingereicht. Mit dieser beschuldigt er das Unternehmen das iPad mini (6. Generation) in betrügerischer Absucht vermarktet und verkauft zu haben, obwohl es sich des sogenannten „Jelly Scrolling“-Effekts bewusst gewesen sein soll.

Apple wird wegen „Jelly Scrolling“ auf dem iPad mini verklagt

Ehrlicherweise haben wir nur darauf gewartet, bis der erste Nutzung wegen des „Wackelpudding“-Scrollens beim iPad mini eine Klage gegen Apple einreichen wird. Nun können wir Vollzug melden. Was hat es damit auf sich? Kurz nach dem Verkaufsstart des iPad mini 6 im vergangenen Herbst beschwerten sich vereinzelte Nutzer über das „Jelly Scrolling“ beim kleinsten iPad.

Apple meldete sich zu Wort und gab zu verstehen, dass der Wackelpudding-Effekt bei LCD-Displays normal sei. Der Bildschirm ist so konzipiert, dass er Zeile für Zeile aktualisiert wird, was zu einer winzigen Verzögerung zwischen der Aktualisierung der Zeilen am oberen Bildschirmrand und dem unteren Bildschirmrand führen kann. Dies wiederum kann zu ungleichmäßigen Bildlaufproblemen führen.

Auch iFixit meldete sich zur Materie zu Wort und erklärte das Verhalten. Wir haben das iPad mini 6 seit mehreren Monaten selbst in Gebrauch und können nicht wirklich ein Problem damit feststellen (hier unser iPad mini 6 Test).

In der nun beim Bezirksgericht Nordkalifornien eingereichten Klage wird behauptet, dass sich Apple sei des Mangels bewusst sei und trotzdem das iPad mini weiter verkaufe, ohne den Mangel zu beheben oder das Marketingmaterial zu ändern. Der Kläger fordert Schadensersatz in einer vom Gericht festzulegenden Höhe für jede Person in den Vereinigten Staaten, die ein neues iPad mini der sechsten Generation gekauft hat. Fortsetzung folgt…