Nach der Ankündigung von Apples neuen AirTag- und „Wo ist?“-Änderungen, die Stalking-Bedenken entgegenwirken sollen, haben wir heute einen Beweis dafür, wie gut Apples Sicherheitsmaßnahmen schon jetzt funktionieren. So konnte eine Frau dank der Anti-Stalking-Funktionen von Apple einen fremden AirTag in der Anhängerkupplung ihres Fahrzeugs entdecken, was zur Verhaftung eines Mannes führte.

Schutzmaßnahmen werden Stalker zum Verhängnis

Nach Angaben von WXPI News haben die von Apple implementierten Anti-Stalking-Funktionen der AirTags zur Verhaftung von Ronald Roessler geführt. Laut dem Bericht hat er heimlich einen AirTag in der Anhängerkupplung des Stalking-Opfers platziert. Roessler hat bereits eine Vorgeschichte mit der Frau, bei der er ebenfalls negativ aufgefallen war, was bereits zu einem Kontaktverbot führte.

Das iPhone der Frau schlug nach kurzer Zeit Alarm und enttarnte den fremden AirTag. Apple stellt Strafverfolgungsbehörden Informationen über einen entdeckten AirTag zur Verfügung, wenn dieser für Stalking verwendet wird. So führte die Spur schließlich zu Roessler, der jedoch bestritt, an der Platzierung des AirTags beteiligt gewesen zu sein. Wie er der Polizei erklärte, dass sein AirTag in der Anhängerkupplung der Frau gelandet war, ist nicht bekannt.

Apple versichert, dass man sich für den Datenschutz und die Sicherheit der AirTags einsetzt. Das Unternehmen kündigte kürzlich eine Reihe neuer Funktionen an, die den Schutz vor Stalking verstärken und die Nutzer darüber informieren, dass das Gerät zu ihnen zurückverfolgt werden kann.

Apples System für Sicherheitshinweise bei unerwünschtem Tracking verwendet eine ausgeklügelte Logik, um zu bestimmen, wann das Unternehmen Nutzer alarmiert. Apple plant sein System für Sicherheitshinweise bei unerwünschtem Tracking zu aktualisieren, um Anwender noch früher zu benachrichtigen, dass ein unbekanntes AirTag oder Zubehör für das „Wo ist?“-Netzwerk sich mit einem bewegt. Zudem plant Apple, dass die fremden AirTags besser gefunden werden können, unter anderem mit einer Funktion für eine „genaue Suche“ und die Möglichkeit den abgespielten Ton anzupassen.

