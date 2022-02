Auch wenn das Online-Geschäft „brummt“, setzt Apple weiterhin auf seine Retail-Strategie. Apple Stores werden modernisiert, vergrößert und von Zeit zu Zeit werden auch komplett neue Stores eröffnen. Nachdem der Hersteller zuletzt in den Vereinigten Arabischen Emiraten aktiv war, sucht der Hersteller aus Cupertino nun nach neuem Personal für zwei kommende Stores in Seoul (Südkorea).

Michael Steeber weißt zu berichten, dass Apple die Eröffnung neuer Stores in Seoul vorbereitet. Für „Seoul East KR“ sucht Apple beispielsweise auf seiner Webseite für Stellenanzeigen „Specialist“, die in Vollzeit- und Teilzeit arbeiten. Auch eine saisonale Anstellung ist möglich.

