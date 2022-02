Das Marktforschungsunternehmens Canalys hat eine neue Studie veröffentlicht, die eine Analyse der Tablet- und PC-Marktanteile in den USA für das Jahr 2021 liefert. Den Daten zufolge hat Apple fast doppelt so viele Tablets verkauft wie sein nächster Konkurrent.

iPad dominierte US-Tablet-Markt

Verzögerungen in der Lieferkette brachten Apple nicht vom Erfolgskurs ab. Das Unternehmen dominierte den Tablet-Marktanteil mit mehr als 19 Millionen Auslieferungen. Dies gelang, obwohl die Auslieferung des iPads bis zu neun Wochen dauerte. Insgesamt ist dies ein Rückgang von 17 Prozent gegenüber 2020. Dabei sank der Marktanteil von 44,6 Prozent in Q4 2020 auf 40,2 Prozent in Q4 2021.

Amazon kam mit 10,9 Millionen abgesetzten Einheiten fast auf die Hälfte von Apples Absatz, während Samsung 7,9 Millionen Tablets ausgeliefert hat. Die Nachfrage nach Tablets insgesamt ging zurück, die Auslieferungen sanken insgesamt um 31 Prozent.

Auf dem PC-Markt konnte sich Apple nicht an die Spitze setzen, da HP fast 30 Prozent des Marktanteils für sich verbuchen konnte. Apple hat sich jedoch seinen Platz unter den fünf größten Herstellern des Jahres verdient.

Insgesamt wuchs die PC-Industrie, einschließlich Apple, im Jahr 2021 um 1 Prozent. Laut Canalys liegt HP mit 25,9 Millionen verkauften PCs an der Spitze, während Apple mit 10 Millionen Macs auf dem vierten Platz liegt.

„Das Gesamtwachstum der US-PC-Industrie im Jahr 2021 unterstreicht das langfristige Potenzial der ursprünglich durch die Pandemie entstandenen Nachfrage“, sagte Canalys Research Analyst Brian Lynch. „Auch wenn das vierte Quartal 2021 weniger beeindruckend war als das Gesamtjahr, ist der Markt gut positioniert, um auch im kommenden Jahr angesichts der starken Unternehmensnachfrage erhebliche Chancen zu bieten, insbesondere aus der Umsatzperspektive.“

Keine dieser Daten wird von Apple bestätigt. Das Unternehmen gibt keine detaillierten Aufschlüsselungen der Verkaufszahlen bekannt, so dass vergleichende Informationen aus verschiedenen Drittquellen zusammengetragen werden müssen.