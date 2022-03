Apple bietet eine einfache und komfortable Möglichkeit an, Familien zu unterstützen, die von der Ukraine Krise betroffen sind. Aus diesem Grund hat Apple eine Sonderseite eingerichtet, über die Anwender eine Spende an UNICEF USA tätigen können.

Unterstütze Familien, die von der Ukraine-Krise betroffen sind

Apple bietet seinen Nutzern ab sofort die Möglichkeit, auf komfortable Art und Weise an UNICEF USA zu spenden. Zur Auswahl stehen folgende Beträge: 5 Euro, 10 Euro, 25 Euro, 50 Euro, 100 Euro und 150 Euro. Apple gibt deutlich zu verstehen, dass 100 Prozent eurer Spende an UNICEF USA weitergeleitet werden, um dort Familien zu unterstützen, die von der Ukraine-Krise betroffen sind.

Apple schreibt

Da Apple deine persönlichen Daten nicht an UNICEF USA weitergibt, erhältst du keine weitere Spendenbestätigung von UNICEF USA. Du wirst per E-Mail einen Beleg von Apple erhalten, der als einzige Bestätigung deiner Spende dient. Die Spende wird auch als Transaktion mit Apple auf deiner Kreditkartenabrechnung erscheinen. Mit einer Spende kaufst du weder Produkte noch erhältst du irgendwelche Dienstleistungen von Apple. Eine von Apple angenommene Spende wird im Namen von, und für UNICEF USA angenommen. Für diese Spende können möglicherweise weder Steuerabzüge noch andere Steuervorteile geltend gemacht werden. Mit deiner Spende über Apple erkennst du an, dass du für alle steuerlichen Konsequenzen verantwortlich bist (einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf die Bereitstellung von ausreichenden Dokumenten um anwendbare Steuerabzüge geltend zu machen). iTunes Store- bzw. andere Apple-Guthaben können nicht zum Spenden genutzt werden.

Apple CEO Tim Cook zeigte sich zutiefst besorgt über die Situation in der Ukraine. Gleichzeit gab Apple zu verstehen, dass man die humanitären Bemühungen vor Ort unterstützen. Aus einer internen Mail von Cook an seine Mitarbeiter geht hervor, dass Apple Spenden seiner Mitarbeiter im Verhältnis 2:1 für berechtigte Organisationen verdoppelt, und zwar rückwirkend für Spenden an diese Organisationen seit dem 25. Februar.