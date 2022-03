Am heutigen Tag wird der Weltfrauentag gefeiert und genau wie im letzten Jahr nimmt Apples dies zum Anlass, um verschiedene Aktionen zu starten. Auf die heutige Apple Watch Challenge haben wir euch bereits hingewiesen, doch auch im App Store finden sich zahlreiche spannende Spiele, Apps und begleitende Geschichten.

Weltfrauentag: spannende Apps von starken Gründerinnen

Zum Weltfrauentag am heutigen 8. März feiert das App Store-Redaktionsteam starke Gründerinnen, die die Apps und Spiele, die die Menschen so schätzen, zum Leben erwecken und die Wirtschaft und Kultur weltweit vorantreiben.

Wir greifen das Thema auf und möchten euch auf 10 Apps deutscher Gründerinnen hinweisen. Darüberhinaus riskieren wir einen Blick auf die Features „Von Frauen geschaffen“ und „Tolle Apps von starken Gründerinnen“. Mit „Too Good to Go“ findet ihr zudem eine spannende App des Tages, die ebenfalls von zwei Frauen geführt wird.

10 Apps deutscher Gründerinnen

App des Tages: Too Good to Go (Too Good to Go): Lecker essen – Umwelt schonen

Passenderweise ist die heutige App des Tages „Too Good to Go“ mit Lucie Basch als Co-Founder und Chief Expansion Officer und Mette Lykke, die als aktuelle CEO ein Team von über 1.200 talentierten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Europa führt. Die Mission von Too Good to Go: Jeden dazu inspirieren und befähigen, sich gegen Lebensmittelverschwendung einzusetzen.

Feature: „Von Frauen geschaffen“

Immer mehr Frauen erobern den App Store und begeistern mit ihren Apps Nutzer auf der ganzen Welt – zum Weltfrauen präsentiert die App Store Redaktion die Sammlung „Von Frauen geschaffen“ und feiert starke, kluge Gründerinnen, die mit ihren Apps wahrhaft besondere Erlebnisse geschaffen haben.

„Tolle Apps von starken Gründerinnen“

Aus der Kategorie „Tolle Apps von starken Gründerinnen“ haben wir uns exemplarisch die App „OVY – Deine Zyklus Medizin App“ herausgepickt. Das Female Health Startup Ovy wurde 2016 von den beiden Schwestern Lina Wüller und Eva Leonhardt gegründet. Ziel ist es, Frauen eine einfache und sichere Alternative zu hormonellen Verhütungsmethoden zu bieten und andersrum beim Kinderwunsch zu unterstützen.

Als junge Unternehmerinnen stehen die beiden Gründerinnen für Female Empowerment und setzen sich Gleichberechtigung ein. Sie möchten mehr Aufmerksamkeit auf Themen wie Female Health und das Gründen als Frau und Mutter lenken. Die Ovy App in Kombination mit dem Ovy Bluetooth Basalthermometer hilft Frauen, ihre Empfängnis hormonfrei zu regeln oder schneller schwanger zu werden.

Hintergrundinfos zur iOS-App Ovy – Deine Zyklus Medizin App