Apples iPadOS 15.4-Update wird eine der besten Funktionen des iPad mini 6 auf den Rest der iPad-Reihe übertragen – die Möglichkeit, die Funktion der Lautstärketasten des iPad je nach Ausrichtung des Geräts zu ändern.

Derzeit sind die Lautstärketasten des iPad so festgelegt, dass sie unabhängig davon, wie man das Gerät hält, funktionieren. Beim iPad mini der 6. Generation ist dies jedoch nicht der Fall, da Apple den Nutzern die Möglichkeit gibt, die Funktion der einzelnen Tasten je nach Ausrichtung zu ändern. Die Lauter-Taste ist damit immer die Taste, die sich oben bzw. rechts befindet. Dreht man das iPad mini, wechseln die Tasten somit ihre Funktion. Mit iPadOS 15.4 wird diese Funktion auch für andere iPads verfügbar sein.

Wenn iPadOS 15.4 installiert ist, lässt sich dieses Verhalten in den „Einstellungen“ unter „Töne“ festlegen. Hier befindet sich die neue Option „Lautstärketasten mit fester Position“ und kann entsprechend deaktiviert werden. Die Tasten erfüllen damit keine statische Funktion mehr, sondern werden dynamisch an die Orientierung des iPad angepasst.

Es ist nicht bekannt, wann diese Funktion hinzugefügt wurde, aber es ist anzunehmen, dass sie in der Release Candidate-Version von iPadOS 15.4 enthalten war, die Anfang dieser Woche zur Verfügung gestellt wurde. Die endgültige Version von iPadOS 15.4 wird nächste Woche zusammen mit der Veröffentlichung des neuen iPad Air zur Verfügung gestellt. Wir können davon ausgehen, dass iOS 15.4 zur gleichen Zeit ausgeliefert wird – rechtzeitig zur Ankunft des iPhone SE 3.

Not sure when this got added, but my iPad Pro now lets me do the thing the iPad mini added where volume keys change based on the orientation. I’m too used to the old way, but nice if you switch between devices and want it consistent. pic.twitter.com/d1Fxv2ll3B

— Matt Birchler (@mattbirchler) March 11, 2022