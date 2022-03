Analyst Ming Chi Kuo geht nicht davon aus, dass Apple im Laufe dieses Jahres neue Produkte mit mini-LED Display auf den Markt bringen wird. Lediglich bestehende Produkte, die bereits über mini-LED verfügen, werden aktualisiert. Kostengründe sollen für diese Entscheidung seitens Apple ausschlaggebend sein.

Aktuell setzt Apple bei drei seiner Produkte auf die mini-LED Displaytechnologie. Los ging es mit dem 12,9 Zoll iPad Pro. Im Herbst letzten Jahres folgten dann das neue 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro.

Sollte Kuo mit seiner Behauptung recht behalten, so wird Apple in diesem Jahr keine weiteren mini-LED Produkte auf den Markt bringen. Dies würde bedeuten, dass Apple innerhalb der iPad Pro Familie weiterhin nur dem 12,9 Zoll Modell ein mini-LED Display verpasst. Das 11 Zoll Modell würde weiterhin außen vor bleiben. Auch eine mini-LED Version des Studio Display dürfte damit vorerst vom Tisch sein.

More precisely, there may be no new products with the new mini-LED display size in 2022. https://t.co/5OQHTTHIb7

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 16, 2022