Seit über zwei Jahren ist Apple TV+ mittlerweile erhältlich und seitdem ist nicht nur das allgemeine Angebot an Serien und Filmen stetig vergrößert worden, auch Originals, die sich speziell an das jüngere Publikum richten, wurden ausgebaut. Nun haben die Verantwortlichen mit „Pinecone & Pony“ eine neue Animationsserie angekündigt.

„Pinecone & Pony“ startet am 08. April

Kürzlich lief „Die Snoopy Show – Staffel 2“ auf Apple TV+ an, in wenigen Wochen geht es mit „Pinecone & Pony“ weiter. Genau diese brandneue Kinderserie von DreamWorks Animation, First Generation Films und der Bestsellerautorin Kate Beaton hat Apple heute angekündigt. Die Serie startet am 08. April, vorab gibt es nun den offiziellen Trailer.

„Pinecone & Pony“ basiert auf dem Buch „Die Prinzessin und das Pony“ des New York Times-Bestsellerautors Beaton und stammt von DreamWorks Animation und First Generation Films. Es ist eine animierte Komödie mit acht Folgen für Kinder und Familien über ein junges Mädchen namens Pinecone, die mit Hilfe ihrer besten Freundin Pony lernt, dass es mehr als einen Weg gibt, ein Krieger zu sein. Gemeinsam zeigen sie ihrer Welt, wie man Erwartungen hinterfragt und dass das Leben ein spaßiges Abenteuer sein kann, wenn man es zulässt.

In der englisch-sprachigen Fassung kommen die Synchronsprecher Maria Nash, Alicia Richardson, Andy Hull, Rachel House, Thom Allison, Chase W. Dillon und Viola Abley zum Einsatz.