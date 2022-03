Aktuell stellt die Apple Watch 3 das Einsteiger-Modell innerhalb der Apple Watch Familie dar. So richtig empfehlen können wir euch dieses Modell allerdings nicht. Die Uhr ist für heutige Verhältnisse schlicht und einfach zu „schlapp auf der Brust“. Nun scheint es, als ob Apple die Series 3 Ende dieses Jahres einstellen wird.

In diesem Jahr feiert die Apple Watch 3 ihren fünften Geburtstag. Analyst Ming Chi Kuo geht fest davon aus, dass die Series 3 im dritten Quartal dieses Jahres eingestellt wird. Ende dieses Jahres wird Apple die Apple Watch 8 auf den Markt bringen und gleichzeitig watchOS 9 veröffentlichen. Einen ersten Ausblick auf das kommende watchOS-Update erhalten wir bereits im Juni zur WWDC 2022.

Kuo geht davon aus, dass die Apple Watch 3 nicht mehr den Anforderungen von watchOS 9 genügen wird. Bereits unter watchOS 8 wirkt die Apple Computer Uhr schon recht langsam.

Apple Watch Series 3 may go to end-of-life (EOL) in 3Q22 because the computing power can’t meet the requirements of the new watchOS.

