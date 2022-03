Kürzlich keimte das Gerücht auf, dass Apple an einem neuen 15 Zoll MacBook arbeitet, welches auf den Namen „MacBook Air“ hören wird. Analyst Ming Chi Kuo ist jedoch etwas anderer Meinung. Er geht auch davon aus, dass Apple an einem neuen 15 Zoll MacBook arbeitet, dieses soll allerdings nicht den Beinamen „Air“ tragen.

Beim aktuellen MacBook Air setzt Apple auf ein 13 Zoll Display. Vor mehreren Jahren bot der Hersteller ein 11 Zoll Modell an, dieses wurde jedoch eingestellt. Gestern tauchte das Gerücht auf, dass Apple an einem Neune 15 Zoll Macbook Air arbeitet. Dieses könnte neben dem 13 Zoll MacBook Air angeboten werden.

Nun meldet sich der für gewöhnlich gut unterrichtete Analyst Ming Chi Kuo zu Wort. Dieser spricht davon, dass Apple seinen Informationen zufolge tatsächlich an einem neuen 15 Zoll MacBook arbeitet. Dieses soll Ende 2023 erscheinen, allerdings nicht zur MacBook Air Familie gehören.

Weiter äußerte sich Kuo nicht nur Namensgebung des Gerätes. Die reine Bezeichnung „MacBook“ wäre nicht gänzlich neu. Zuletzt bot Apple ein 12 Zoll MacBook an. Dieses wurde allerdings im Jahr 2019 eingestellt. Kuo ist allerdings zu Ohren gekommen, dass Apple das selbe 30W USB-Netzteil für das neue MacBook verwenden möchte, auch wenn dieses ein größeres Display besitzt und größere Displays grundsätzlich mehr Strom verbrauchen.

Predictions for Apple’s potential 15″ notebook in 2023:

1. Mass production in 4Q23 if all goes to plan.

2. Although a larger display generally consumes more power, the design goal is to use the same 30W power adapter as MacBook Air.

3. It might not be called MacBook Air. https://t.co/R3UfxNWZW1

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 24, 2022