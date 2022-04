Amazon nimmt die Amazon Oster Angebote zum Anlass, um einen ziemlich attraktiven Audible-Deal aufzulegen. Ihr erhaltet sechs Monate lang 50 Prozent Rabatt und zahlt monatlich nur 4,95 Euro. Aufgepasst: Das Angebot ist nur für kurze Zeit erhältlich.

6 Monate Audible mit 50 Prozent Rabatt

Immer mal wieder legt Amazon einen Audible-Deal auf. Kurz vor Ostern ist es wieder soweit und ihr habt die Möglichkeit, euch Audible zum Sonderpreis zu sichern. Ihr erhaltet sechs Monate lang satte 50 Prozent Rabatt und zahlt nur 4,95 Euro anstatt 9,95 Euro monatlich. Das Angebot ist zeitlich bis zu, 17. April 2022 befristet und bei Interesse solltet ihr zuschlagen.

Das Audible-Abo bietet euch jeden Monat ein Hörbuch eurer Wahl und unbegrenzt Audible Original Podcasts. Alle Hörbücher in eurer Audible Bibliothek gehören euch und können immer wieder gehört werden, auch nach einer Kündigung. Problemloses Umtauschen ist ebenso möglich: Gefällt euch ein Hörbuch einmal nicht, tauscht es einfach um. In den Teilnahmebedingungen heißt es

Audible im Angebot – 6 Monate für nur je 4,95 €/Monat. Dieses Angebot gilt nur bis 17.04.2022. Nach Ablauf des Aktionszeitraums von 6 Monaten kostet das Audible Abo 9,95 €/Monat. Dieses Angebot kann nicht mit anderen Aktionen kombiniert und nur einmal pro Kunde in Anspruch genommen werden. Das Angebot gilt für alle Neukunden und Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die in den vergangenen sechs Monaten kein Audible-Abo hatten. Ein Audible.de-Kundenkonto ist für die Inanspruchnahme notwendig. Das Abo ist jederzeit kündbar. Weitere Nutzungsbedingungen für ein Abo sind abrufbar unter http://www.audible.de/agb. Das Angebot kann nur von volljährigen Personen eingelöst werden, ist nicht übertragbar und darf nicht weiterverkauft werden. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Sofern besondere Gründe vorliegen, etwa technische Störungen, behalten wir uns vor, das Angebot vorzeitig zu beenden. Zur Verfügung gestellte personenbezogene Daten werden ausschließlich zur Durchführung dieses Angebots verwendet. Es gilt die Audible EU Datenschutzerklärung.

Wenn ihr uns fragt, so handelt es sich um ein verdammt heißes Angebot. Klar, wenn man sich nicht für Hörbücher interessiert, so macht man einen großen Bogen um das Angebot Deal. Wenn ihr Spaß an Hörbüchern habt und Audible schon immer mal ausprobieren wolltet, so ist nun der richtige Zeitpunkt gekommen. Falls euch das Angebot nicht zusagt, so kündigt ihr zum Abschluss der 6 Monate, so dass euch keine weiteren Kosten entstehen.

Die von euch „gekauften“ Hörbücher könnt ihr natürlich auch nach der Kündigung weiter anhören.

–> Hier geht es direkt zum Audible Deal