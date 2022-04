Woche für Woche werden neue Apple TV+ Inhalte bekannt, die die Verantwortlichen in Cupertino in Auftrag gegeben haben. Nachdem wir euch erst heute Vormittag auf die Surfer-Doku „Make or Break“ aufmerksam gemacht haben, wurde nun bestätigt, dass auch die Psychothriller-Serie „Constellation“ bestellt wurde.

Apple TV+ bestellt Psychothriller-Serie „Constellation“

Apple TV+ hat bekannt gegeben, dass es grünes Licht für „Constellation“ gegeben hat, eine neue verschwörungsbasierte Psychothriller-Dramaserie mit Noomi Rapace (“The Girl with the Dragon Tattoo”, “You Won’t Be Alone”) und dem für den Emmy Award nominierten Jonathan Banks (“Mudbound,” “Breaking Bad,” “Better Call Saul”). Die Serie wird von Peter Harness (“The War of the Worlds,” “Doctor Who,” “Wallander”) und Emmy-Gewinnerin Michelle MacLaren (“Shining Girls, “The Morning Show,” “Breaking Bad” erstellt und geschrieben.

In „Constellation“ wird Noomi Rapace als Jo zu sehen sein, eine Frau, die nach einer Katastrophe im Weltraum zur Erde zurückkehrt – nur um festzustellen, dass wichtige Teile ihres Lebens zu fehlen scheinen. Das actiongeladene Weltraumabenteuer ist eine Erforschung der dunklen Ränder der menschlichen Psychologie, die verzweifelte Suche einer Frau, die Wahrheit über die verborgene Geschichte der Raumfahrt aufzudecken und alles zurückzugewinnen, was sie verloren hat.

Dies ist die dritte Zusammenarbeit für Apple TV+ und MacLaren, der als Regisseur und ausführender Produzent der kommenden Apple Original-Serie „Shining Girls“ sowie des Emmy-, SAG- und Critics Choice Award-prämierten Welthits „The Morning Show“ fungiert.