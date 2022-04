Traditionell blicken wir am heutigen Freitag nicht nur auf die Neuankömmlinge von Apple TV+, auch Apples Spiele-Abo-Service Apple Arcade begrüßt kurz vor dem Wochenende zwei neue Spieletitel. „Sonic Dash“ und „Gear.Club Stradale“ sind da.

„Sonic Dash“ startet auf Apple Arcade

Kürzlich startet „Sonic the Hedgehog 2“ in den Kinos. Was wäre da passender, als einen Sonic-Spieletitel bei Apple Arcade aufzunehmen. Ab sofort steht „Sonic Dash“ bereit.

Bei „Sonic Dash“ handelt es sich um einen Endless-Runner. Laufe schnell mit Sonic the Hedgehog in diesem aufregenden Spiel von SEGA! Nutze Sonics läuferische Superkräfte, um schneller zu rennen als die Konkurrenz! Entfessle Sonics unglaubliche Geschwindigkeit, während ihr in diesem unterhaltsamen Endless Runner über epische Strecken rennt.

Wie gilt es dabei, die goldenen Ringe einzusammeln. Je mehr ihr mit Sonic in diesem unterhaltsamen Endless Runner lauft, desto mehr Belohnungen erhaltet ihr. Schaltet zusätzliche Charaktere wie Tails, Knuckles und Shadow frei! Das Spiel bringt sicherlich in jeder Altersklasse jede menge Spielespaß.

„Gear.Club Stradale“ ebenfalls da

Gear.Club Stradale ist ein wahrgewordener Traum: Genieße einen langen Urlaub in einer wunderschönen Villa und nutze deine Freizeit, um mit den schönsten Autos überhaupt durch die Landschaft zu rasen. Parallel dazu baut die Autowerkstatt eurer Villa auf und verbessert sie, um weitere Verbesserungen und Anpassungen freizuschalten.