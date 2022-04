Ende März hatte Apple bekannt gegeben, dass die neue fünfteilige Dokumentarserie „The Long Game: Bigger Than Basketball“ am 22. April auf Apple TV+ Premiere feiern wird. Bei der Serie handelt es sich um eine Coming-of-Age-Geschichte des Basketball-Stars Makur Maker. Um die Vorfreude noch etwas anzufeuern, gibt es jetzt einen neuen Trailer zu der etwas anderen Erfolgsgeschichte aus der Welt des Basketballs.

„The Long Game: Bigger Than Basketball“ folgt Makur Maker, dem NBA-Hoffnungsträger, der mit seiner bahnbrechenden Entscheidung, auf die NBA zu verzichten und für die Howard University zu spielen, weltweite Schlagzeilen machte und ihn zum ranghöchsten Highschool-Spieler in der modernen Rekrutierungsära machte.

Die Dokuserie bietet einen intimen Einblick in Makurs Leben als Studentensportler, mit dem Traum, es in die NBA zu schaffen, während unerwartete körperliche Herausforderungen und eine globale Pandemie seine College-Karriere bedrohen. Abseits der Basketballplätze untersucht „The Long Game: Bigger Than Basketball“, wie seine Reise von der Flucht aus dem kriegszerrütteten Südsudan als Kind und sein engmaschiges Unterstützungssystem dazu führten, dass er zu einer HBCU ging und es ihm wiederum ermöglichte, im Zuge der kulturellen Reaktion Amerikas auf die Black Lives Matter-Bewegung wirkungsvolle Aussagen abzugeben.

Hier der Trailer zur neuen Apple TV+ Dokuserie, die am 22. April auf Apple TV+ startet:

Official Trailer – #TheLongGame: Bigger Than Basketball

There are no shortcuts on the path to greatness. @makurmaker is coming to Apple TV+ on April 22 https://t.co/oR7h1mtuoc pic.twitter.com/m3j1uiATxJ

— Apple TV+ (@AppleTVPlus) April 14, 2022