Wir nutzen den heutigen Freitag, um traditionell auf die Neuankömmlinge von Apple TV+ zu werfen. Soviel sei vorab schon einmal gesagt. Es geht sportlich zu. „They Call Me Magic“ und „The Long Game: Bigger Than Basketball“ stehen ab sofort bereit.

„They Call Me Magic“

Anfang dieses Jahres hatte Apple mit „They Call Me Magic“ “ eine Doku über den Basketballspieler Earvin „Magic“ Johnson angekündigt. Diese steht ab sofort bereit.

Bei „They Call Me Magic“ handelt es sich um eine vierteilige Dokumentation, die einen aufschlussreichen, ganzheitlichen Einblick in das Leben und die Karriere einer der berühmtesten Persönlichkeiten der Welt, Earvin „Magic“ Johnson, wirft. Apple TV+ beschreibt die Serie wie folgt

Mit beispiellosem Zugang untersucht die Doku Earvin „Magic“ Johnsons bemerkenswerten Weg vom Gesicht der Los Angeles Lakers und seiner Etablierung als NBA-Legende aller Zeiten bis hin zur Veränderung des Gesprächs über HIV und seiner Verwandlung in einen erfolgreichen Unternehmer und Community-Aktivisten. Von seinen bescheidenen Anfängen in Lansing, Michigan, bis hin zu seiner heutigen globalen Macht, bietet „They Call Me Magic“ intime Interviews mit Magic, seiner Familie und einer All-Star-Besetzung, während die Dokuserie das filmische Leben eines der größten kulturellen Ikonen unserer Zeit zeigt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Zur Einstimmung auf die Doku haben wir euch den Trailer eingebunden.

„The Long Game: Bigger Than Basketball“ startet auf Apple TV+

Neben „They Call Me Magic“ steht mit „The Long Game: Bigger Than Basketball“ eine weiter Basketball-Doku ab sofort auf Apple TV+ bereit.

„The Long Game: Bigger Than Basketball“ folgt Makur Maker, dem NBA-Hoffnungsträger, der mit seiner bahnbrechenden Entscheidung, auf die NBA zu verzichten und für die Howard University zu spielen, weltweite Schlagzeilen machte und ihn zum ranghöchsten Highschool-Spieler in der modernen Rekrutierungsära machte.

Die Dokuserie bietet einen intimen Einblick in Makurs Leben als Studentensportler, mit dem Traum, es in die NBA zu schaffen, während unerwartete körperliche Herausforderungen und eine globale Pandemie seine College-Karriere bedrohen. Abseits der Basketballplätze untersucht „The Long Game: Bigger Than Basketball“, wie seine Reise von der Flucht aus dem kriegszerrütteten Südsudan als Kind und sein engmaschiges Unterstützungssystem dazu führten, dass er zu einer HBCU ging und es ihm wiederum ermöglichte, im Zuge der kulturellen Reaktion Amerikas auf die Black Lives Matter-Bewegung wirkungsvolle Aussagen abzugeben.

Falls ihr von Basketball nicht genug bekommen könnt, so könnt ihr mit Swagger eine weitere Doku-Serie auf Apple TV+ verfolgen. Diese steht bereits seit Monaten bereit.