Bereits im Februar im Rahmen der Ankündigung von „Die Snoopy Show – Staffel 2“ gaben die Verantwortlichen in Cupertino zu verstehen, dass zum Muttertag 2022 ein Muttertags-Special der Peanuts zu erwarten ist. Nun steht der offizielle Trailer zu “To Mom (And Dad), With Love” bereit.

Offizieller Trailer ist da: “To Mom (And Dad), With Love”

Vor der Premiere des brandneuen Muttertags-Specials „To Mom (And Dad), With Love“ am Freitag, den 6. Mai, hat Apple TV+ nun den Trailer zum neuen Original-Special, das auf dem Klassiker „Peanuts“ Comicstrip von Charles M. Schulz basiert, veröffentlicht.

Die Peanuts waren bereits vor vielen Jahrzehnten angesagt und werde es vermutlich auch noch in vielen Jahren sein. Nun können wir uns erst einmal auf das Muttertags-Special freuen, welches in der kommenden Woche anläuft.

„To Mom (And Dad), With Love“ ist eine süße Muttertagsfeier der Freundschaft und Familie mit der geliebten Peanuts-Gang. Während die anderen Kinder sich darauf freuen, diesen besonderen Tag zu feiern, ist es für Peppermint Patty nur eine Erinnerung daran, dass sie nicht mit einer Mutter aufgewachsen ist. Mit ihrer guten Freundin Marcie an ihrer Seite erkennt sie schnell, dass es echte Familien in allen Formen und Größen gibt und dass der Muttertag eine Gelegenheit ist, dieser besonderen Person in Ihrem Leben zu danken, die Ihnen am meisten bedeutet. Unterdessen begeben sich Snoopy und Woodstock auf ein episches Abenteuer, um Woodstocks lang verschollene Mutter zu finden.