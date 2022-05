In gewohnter Manier blicken wir auch am heutigen Freitag auf die Neuankömmlinge auf Apple TV+. Nachdem wir euch bereits Anfang dieser Woche auf „Ein Planet vor unserer Zeit“ hingewiesen haben, geht es nun mit weiteren neuen Inhalten wieder. „Carpool Karaoke – Staffel 5“ ist gestartet und zudem stehen neuen Helpsters-Folgen bereit.

„Carpool Karaoke – Staffel 5“ auf Apple TV+ gestartet

Am heutigen Tag nimmt Carpool Karaoke seine Fortsetzung. Die ersten vier Staffeln liefen durchaus erfolgreich, so dass es nur eine Frage der Zeit war, bis Apple die fünfte Staffel ins Rennen schickt.

Das Erfolgsrezept der Serie ist schnell erklärt. Man „steckt“ zwei Persönlichkeiten in ein Auto und lässt diese gemeinsam singen und Spaß haben. Zu den Stars – die sich in der fünften Staffel ein Auto teilen, zu ihren persönlichen Playlists mitsingen und sich auf Abenteuer einlassen – gehören Simu Liu und Jessica Henwick; „The White Lotus“-Darsteller Murray Bartlett, Alexandra Daddario und Sydney Sweeney; Anitta und Saweetie; Zooey Deschanel und Jonathan Scott, die sich zum ersten Mal bei „Carpool Karaoke“ treffen; die Stars von All Elite Wrestling; und die Familie D’Amelio.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Dabei handelt es sich um das Lineup der erste Hälfte der fünften Staffel. Apple hat bereits bestätigt, dass später im Jahr weitere Episoden erscheinen (zweite Hälfte der fünften Staffel). Kleiner Vorgeschmack? Wir haben euch den offiziellen Trailer eingebunden.

Neue Helpsters-Folgen sind da

Anfang dieses Monats hatte Apple TV+ bereits einen ersten Ausblick auf „Helpsters – Staffel 3“ gegeben. Ab sofort stehen die neuen Episoden der Kinderserie bereit.

„Helpsters“ ist eine Live-Action-Vorschulserie von den Machern der „Sesamstraße“, in der es um Cody und die Helpsters geht, ein Team von lebhaften Monstern, die gerne Probleme lösen. Egal, ob es darum geht, einen Tag am Strand zu planen, eine neue Maschine zu erfinden oder zu lernen, wie man Line Dance tanzt, die Helpsters können alles lösen – denn alles beginnt mit einem Plan.

Neben Musik von den für den Grammy Award nominierten Künstlern Japanese Breakfast, Teddy Swims, Blanco Brown und Claud gibt es in Staffel 3 Gastauftritte von Bradley Cooper, James Monroe Iglehart, Daphne Rubin-Vega, Christian Borle, Adrienne Warren und Andre De Shields.