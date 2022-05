Vodafone nimmt den Start der Hannover Messe 2022 zum Anlass, um über den Ausbau des eigenen 5G-Mobilfunknetzes zu informieren. Darüberhinaus gibt es einen Ausblick auf das kommende Jahr und den Ausbau des 5G+ Netzes.

Vodafone: 5G jetzt für 50 Millionen Menschen verfügbar

5G ist nicht nur beim klassischen Smartphone von großer Bedeutung, Deutschlands 5G-Netze werden zur Grundlage für zahlreiche Industrie-Anwendungen. In vernetzten Maschinen und komplexen Logistik-Ketten tauschen Sensoren, Aktoren und Steuerungssysteme zuverlässig und in Echtzeit Daten aus. Roboter arbeiten dadurch präziser, Fahrzeuge und Drohnen bewegen sich autonom.

Mehr als 50 Millionen Menschen können nun auf das Vodafone 5G-Netz zugreifen, das jetzt mehr als die Hälfte der Fläche Deutschlands abdeckt. Zehn Millionen Menschen haben schon Zugang zum Echtzeit-Netz 5G+. An ersten Standorten bringt 5G+ neben extrem geringen Latenzzeiten jetzt erstmals auch Bandbreiten von mehr als 1.000 Megabit pro Sekunde. Auch die Zahl der Smartphones, mit denen Kunden das Echtzeit-Netz nutzen können, ist deutlich gewachsen.

Blicken wir etwas detaillierter auf die Zahlen. Im Sommer 2019 begann Vodafone mit dem Ausbau des 5G-Netzes. Im März dieses Jahres stellte Vodafone als erster Betreiber auf den Ausbau des „vollständigen 5G-Netzes“ (5G+ oder in Fachkreisen auch 5G-Standalone) um. Vodafone setzt beim 5G-Ausbau nicht ausschließlich auf die Erweiterung der bestehenden LTE-Netze, sondern baut eine komplett eigenständige 5G-Infrastruktur im Antennen- und im Kern-Netz. Die komplett eigenständige 5G-Infrastruktur macht neben hohen Bandbreiten auch extrem niedrige Latenzzeiten von rund 10 Millisekunden möglich und spart Energie.

Daten werden mit 5G+ in Echtzeit transportiert – so schnell wie das menschliche Nervensystem reagieren kann und viermal schneller als mit bisherigen Mobilfunk-Technologien. Zudem kann 5G+ bis zu eine Million Gegenstände und Smartphones pro Quadratkilometer vernetzen – zehn Mal mehr als bisherige Technologien und ohne Qualitätsverlust. Darüber hinaus erhöht sich durch die direkte Einwahl ins 5G-Netz die Anzahl der Orte, an denen Nutzende sich mit ihren Smartphones ins 5G-Netz einloggen können. Bis 2023 sollen im Vodafone-Netz rund 60 Millionen Menschen 5G+ nutzen können.

Vodafone schreibt

Um 5G+ in die Städte und aufs Land zu bringen, nutzt Vodafone unterschiedliche 5G-Frequenzen: Das vollständige 5G funkt schon jetzt im High-Band (3,5 Gigahertz) und im Low-Band (700 Megahertz). Während die High-Band-Frequenzen extrem hohe Bandbreiten an besonders stark frequentieren Orten ermöglichen, versorgen Mobilfunk-Stationen, die Frequenzen im Low-Band nutzen, besonders große Flächen mit 5G und bringen das schnelle Netz auch in die Häuser hinein. Die blitzschnellen Reaktionszeiten und den geringeren Energie-Verbrauch gibt es bei 5G+ mit allen verfügbaren Frequenzen.

Anzahl an 5G-Smartphones steigt

Auch die Anzahl der Smartphones, die 5G unterstützen, steigt. Vodafone bietet seinen Kunden mittlerweile eine Auswahl von mehr als 60 verschiedenen Smartphone-Modellen, die 5G-fähig sind. Das Echtzeit-Netz 5G+ unterstützen bereits 25 Geräte. Drei Viertel aller verkauften Smartphones bei Vodafone sind 5G-fähig – Tendenz steigend.