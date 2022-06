Auf gleich drei Nachrichten rund um die Deutsche Telekom möchten wir euch mit diesem Artikel aufmerksam machen. Kunden, die online eine Vertragsverlängerung durchführen und in einen höhenwertigen Tarif wechseln, erhalten 120 Euro Rabatt. Bestandskunden bekommen auch in diesem Monat ein 500MB Datengeschenk und die MeinMagenta-App hat ein Update spendiert bekommen.

120 Euro Rabatt bei Vertragsverlängerung

Aktuell läuft bei der Deutschen Telekom eine Promo, bei der Vertragsverlängerer einen Rabatt in Höhe von 120 Euro erhalten. Wie sieht das genau aus? Im Aktionszeitraum bis zum 30.06.2022 erhalten Kunden, die online eine Vertragsverlängerung um 24 Monate durchführen und gleichzeitig in einen höherwertigen Tarif wechseln (d. h. Wechsel von MagentaMobil S zu MagentaMobil M oder MagentaMobil M zu MagentaMobil L oder MagentaMobil L zu MagentaMobil XL) in den ersten 12 Monaten eine Grundpreisreduktion in Höhe von 10 Euro pro Monat.

–> Hier geht es zur Vertragsverlängerung bei der Telekom

500MB Datengeschenk

Monat für Monat macht die Telekom ihren Mobilfunkkunden ein Datengeschenk. Da stellt auch der Juni dieses Jahres keine Ausnahme dar. Der neue Monat ist angebrochen und auch dieses Mal warten 500MB auf euch.

Der Weg zu den 500MB ist unkompliziert und führt über die MeinMagenta App. Diese müsst ihr aufrufen und euch einloggen. Unter der Anzeige zu eurem bisher verbrauchtes Datenvolumen bzw. dem Datenvolumen, welches euch für den laufenden Monat noch zur Verfügung steht, seht ihr den Hinweis auf die 500MB.

Sobald ihr das Datengeschenk aktiviert habt, verbraucht ihr zunächst die geschenkten 500MB, bevor es mit eurem „normalen“ Datenvolumen weitergeht.

MeinMagenta App erhält Update

Wenn wir schon bei der MeinMagenta-App sind (hier im App Store), erlaut uns den kurzen Hinweis, dass diese komplett überarbeitet wurde. Verbessert hat die Telekom unter anderem folgende Funktionen: