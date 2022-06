Nur noch wenige Tage trennen uns von der diesjährigen Worldwide Developers Conference. Im Vorfeld der Entwicklerkonferenz hat Apple nun den Gewinnern der Swift Student Challenge WWDC 2022 Souvenirs und AirPods Pro geschenkt.

Gewinner der Swift Student Challenge erhalten kostenlose AirPods Pro und Souvenirs

In drei Tagen wird Apple die WWDC 2022 mit einer Keynote eröffnen. Genau wie in den vergangenen zwei Jahren handelt es sich um eine Online-Veranstaltung. Nichtsdestotrotz gab es in diesem Jahr auch wieder eine Swift Student Challenge. Die Gewinner wurden vor wenigen Tagen bekannt gegeben. Nun hat Apple die „begleitenden“ Geschenke verteilt.

Als Teil des Preispakets erhielten die Gewinner eine Karte von Apple mit folgendem Inhalt:

Ihre Programmierkenntnisse wurden getestet und sie haben mit Bravour bestanden. Du bist ein bestätigter Gewinner der WWDC22 Swift Challenge. Das von Dir erstellte Swift Playgrounds-App-Projekt zeigt Dein Engagement für die Programmierung und Deine Hingabe, Dein Design zum Leben zu erwecken. Wir bei Apple schätzen diese Qualitäten und freuen uns, Die diese exklusive Auszeichnung für deine harte Arbeit zu überreichen. Wir wissen deinen Enthusiasmus für Apple-Technologien zu schätzen und freuen uns darauf, dich bei deinen zukünftigen Codierungsbemühungen zu unterstützen.

Zu den Souvenirs gehören ein Pullover mit WWDC22-Branding, eine Mütze mit gelbem Apple-Logo und WWDC22-Anstecknadelset. Auch AirPods Pro gehören zum Paket.