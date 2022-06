Apple hat das neue MacBook Air 2022 angekündigt. Neben einem komplett neuen Design hat Apple auch verschiedene technische Neuerungen und Verbesserungen einfließen lassen. Der neue M2-Chip ist nur ein Beispiel. Ab sofort verbaut Apple – genau wie beim 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro – auch beim neuen MacBook Air einen MagSafe-Anschluss. Farblich passend zur Gehäusefarbe legt Apple das entsprechende USB-C auf MagSafe 3 Kabel bei. Dieses ist im Apple Online Store auch separat erhältlich.

Apple bietet jetzt auch farblich angepasste USB-C auf MagSafe 3 Kabel an

Das neue MacBook Air ist jetzt in vier Finishes erhältlich – Silber, Space Grau, Mitternacht und Polarstern. Im Lieferumfang befindet sich ein farblich abgestimmtes USB-C auf MagSafe 3 Kabel. Das USB-C auf MagSafe 3 Kabel in Silber ist nicht wirklich neu. Die Farben Spacegrau, Mitternacht und Polarstern hingegeben schon. Alle vier Farben des USB-C auf MagSafe 3 Kabels bietet Apple auch separat im Apple Online Store an. Der Preis 55 Euro. Die neuen Farben sind allerdings erst „bald verfügbar“.

Das Kabel wird wie folgt beschrieben