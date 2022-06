Wie Apple auf seiner Entwickler-Webseite verkündet, bietet macOS Ventura eine neu hinzugefügte Unterstützung für einige der beliebtesten Racing Wheels auf dem Mac, einschließlich der G920 und G29 Lenkräder von Logitech. Ebenfalls mit an Bord sind die Nintendo Switch Joy-Cons und der Pro Controller.

Native Unterstützung für Nintendo Switch Controller und Logitech Lenkräder

Mit macOS Ventura führt Apple einige Neuerungen ein, die speziell Gamer ansprechen. Neben der Metal 3 API für ein schnelleres Laden von Grafiken bietet das Betriebssystem auch einige neue Konnektivität-Features.

Apple gibt an, dass viele zusätzliche Bluetooth- und USB-Gaming-Controller von macOS Ventura, iOS 16, iPadOS 16 und tvOS 16 unterstützt werden. Zu den neuen unterstützten Controllern gehören die Joy-Cons von Nintendo, die einzeln oder zu zweit als einzelner Controller verwendet werden können. Zudem wird der Nintendo Switch Pro Controller unterstützt.

Apples Betriebssysteme bieten bereits eine native Unterstützung für PlayStation und Xbox Controller. Zwar gab es in der Vergangenheit bereits Adapter und Software von Drittanbietern für Nintendo Controller auf dem Mac, doch es ist das erste Mal, dass Apples Betriebssysteme einen nativen Support für Nintendo Controller erhalten.

An dieser Stelle sei auch die neue „Buddy-Controller“-Funktion in macOS Ventura, iOS 16 und iPadOS 16 erwähnt. Die Funktion kombiniert die Eingaben von mehreren Game-Controllern zu einem einzigen, so dass ein Freund beim Spielen helfen kann.

Racing-Fans freuen sich derweil über die macOS Unterstützung von Lenkrädern, Pedale und Schalthebel. Hier erwähnt Apple speziell das Logitech G920 und Logitech G29 – zwei sehr beliebte Racing Wheels.

macOS Ventura ist in der Beta-Phase für registrierte Apple-Entwickler verfügbar, eine öffentliche Beta-Phase soll im Juli folgen. Apple gibt an, dass das Software-Update im Herbst veröffentlicht wird und damit auch die erweiterte Unterstützung für Game-Controller und Rennsport-Zubehör für alle Nutzer verfügbar sein wird.