Erst wenige Tage ist es her, dass wir euch vergangenen Freitag auf den Start der dritten Staffel zu „For All Mankind“ auf Apple TV+ aufmerksam gemacht haben. Nun haben wir noch eine ergänzende Information zur Weltraum-Serie von Ronald D. Moore für euch. Die erste Staffel zur Serie steht vorübergehend für alle Nutzer kostenlos auf Apple TV+ bereit. Es spielt somit keine Rolle, ob ihr ein Apple TV+ Abo habt oder nicht.

Apple zeigt „For All Mankind – Staffel 1“ kostenlos für alle Nutzer

„For All Mankind“ gehört zu den ältesten Serien auf Apple TV+ und steht seit Tag 1 bereit. Ende letzter Woche ist die dritte Staffel angelaufen. Doch worum handelt es sich bei „For All Mankind“ überhaupt?

„For All Mankind“, eine Serie von Ronald D. Moore, stellt sich vor, was passiert wäre, wenn der globale Wettlauf ins All nie aufgehört hätte und das Weltraumprogramm im kulturellen Zentrum von Amerikas Hoffnungen und Träumen geblieben wäre. In Staffel 3 dreht sich alles um die Reise zum Mars.

Solltet ihr bislang noch überhaupt keine Berührungen mit Apple TV+ und / oder For All Mankind gehabt haben, so habt ihr vorübergehend die Möglichkeit, komplett kostenlos in die Serie hineinzuschnuppern. Staffel 1 steht nun für alle Nutzer kostenlos bereit.