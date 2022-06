Amazon hat vor wenigen Augenblicken den Prime Day 2022 angekündigt. In den letzten Wochen wurde bereits das ein oder andere Mal über den konkreten Termin spekuliert, nun haben wir diesen Schwarz auf Weiß. Amazon hat soeben bestätigt, dass der Prime Day 2022 am 12. und 13. Juli stattfindet.

Amazon Prime Day 2022 findet am 12. und 13. Juli statt

Etwas später als im vergangenen Jahr findet in diesem Jahr der Prime Day am 12. und 13. Juli statt. Der Amazon Prime Day liefert mit zwei Tagen voller Angebote und den besten Vorteilen, die Prime zu bieten hat, den perfekten Start in den Sommer.

Das Shopping-Event bietet Prime-Mitgliedern weltweit zahlreiche Angebote aus allen Kategorien, darunter Fashion, Haushalt, Beauty, Elektronik und mehr sowie bestes Entertainment und noch nie zuvor gesehene exklusive Inhalte bei Prime Video, Amazon Music und Prime Gaming.

Der Prime Day 2022 startet am Dienstag, den 12. Juli, um Mitternacht und läuft bis einschließlich Mittwoch, den 13. Juli, für Prime-Mitglieder in Deutschland, Österreich, Belgien, Brasilien, Kanada, China, Frankreich, den Niederlanden, Portugal, Singapur, Spanien, Großbritannien, den USA und – zum ersten Mal – Polen und Schweden.

Erste Angebote ab dem 21. Juni

Ihr müsst euch nicht bis zum Prime Day gedulden, um einzukaufen, denn frühe sowie neue, exklusive Angebote für Prime-Mitglieder sind schon ab dem 21. Juni erhältlich. Alle frühen Prime Day Angebote finden ihr unter www.amazon.de/primeday.

Amazon Geräte : Ab dem 06. Juli hohe Rabatte auf ausgewählte Amazon Geräte, darunter Echo Dot (3. und 4. Generation), Echo Show 5 (2. Generation), Fire TV Cube, Blink Kameras, Ring Home Security und Fire 7 Kids Pro Tablet.

: Ab dem 06. Juli hohe Rabatte auf ausgewählte Amazon Geräte, darunter Echo Dot (3. und 4. Generation), Echo Show 5 (2. Generation), Fire TV Cube, Blink Kameras, Ring Home Security und Fire 7 Kids Pro Tablet. Amazon Music Unlimited : Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited noch nicht ausprobiert haben, erhalten ab 24. Juni für kurze Zeit die Möglichkeit, den Service mit Zugang zu über 90 Millionen Songs und Millionen von Podcast-Episoden ohne Werbeunterbrechungen vier Monate lang gratis zu nutzen. Zusätzlich können Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited noch nicht kennen und beim Prime Day ausgewählte Amazon Echo-Geräte einkaufen, den Service sechs Monate lang gratis nutzen.

: Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited noch nicht ausprobiert haben, erhalten ab 24. Juni für kurze Zeit die Möglichkeit, den Service mit Zugang zu über 90 Millionen Songs und Millionen von Podcast-Episoden ohne Werbeunterbrechungen vier Monate lang gratis zu nutzen. Zusätzlich können Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited noch nicht kennen und beim Prime Day ausgewählte Amazon Echo-Geräte einkaufen, den Service sechs Monate lang gratis nutzen. Kindle Unlimited : Prime-Mitglieder können die ersten drei Monate ihrer Mitgliedschaft kostenfrei genießen. Kindle Unlimited ermöglicht unbegrenzten Zugriff auf über eine Million Kindle eBooks, eMagazine und tausende Hörbücher, darunter Bestseller von Top-Autoren.

: Prime-Mitglieder können die ersten drei Monate ihrer Mitgliedschaft kostenfrei genießen. Kindle Unlimited ermöglicht unbegrenzten Zugriff auf über eine Million Kindle eBooks, eMagazine und tausende Hörbücher, darunter Bestseller von Top-Autoren. Amazon Fashion: Ab 28. Juni erhalten Prime-Mitglieder Rabatte auf ausgewählte Kleidung, Schuhe und Accessoires von Amazon Marken wie Amazon Essentials, The Drop, Iris & Lilly und weiteren.

Falls ihr Prime noch nicht kennt, aber beim Prime Day dabei sein möchtet, könnt ihr euch unter Amazon.de/primeday anmelden und den Service 30 Tage lang gratis nutzen.