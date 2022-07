In seinem aktuellen „Power On“ Newsletter berichtet Bloombergs Mark Gurman, dass Apple nach wie vor an einem erweiterten Energiesparmodus für die Apple Watch arbeitet. Im Gegensatz zur Gangreserve soll der neue Modus weiterhin die Nutzung der Apple Watch ermöglichen.

Neuer Energiesparmodus für die Apple Watch

Aktuell setzt Apple bei seiner Smartwatch auf die sogenannte Gangreserve, wenn es um das Sparen von Energie geht. Das ist jedoch mehr als eine Notlösung zu verstehen, da hier nur noch die Uhrzeit angezeigt wird. Ein erweiterter Energiesparmodus könnte jedoch die Nutzung von Apps und anderen Funktionen in einem stromsparenden Zustand ermöglichen, ähnlich wie es bei dem iPhone umgesetzt ist.

Einen ähnlichen Modus hatte Bloomberg-Journalist Mark Gurman für die Apple Watch bereits im April angekündigt. Auf der WWDC 2022 hat Apple jedoch eine solche Funktion nicht erwähnt. Im Falle einer Implementierung in watchOS 9 wäre die Entwicklerkonferenz der perfekte Zeitpunkt für eine Ankündigung gewesen. Wie Gurman nun erklärt, ist die Funktion noch nicht vom Entwicklungstisch. So erwartet er, dass der neue Modus weiterhin Bestandteil von watchOS 9 sein wird.

Gurman geht davon aus, dass Apple den neuen Energiesparmodus zu einem späteren Zeitpunkt ankündigen wird, ähnlich wie es bei dem neuen Blockierungsmodus für iOS 16 der Fall war. watchOS 9 wird voraussichtlich im September zusammen mit der Einführung der Apple Watch Series 8, einer neuen Apple Watch SE und einer neuen robusteren Version der Apple Watch veröffentlicht werden.

Ob der neue Energiesparmodus eine hardware-exklusive Funktion – sprich nur für neue Apple Watch Modelle – sein könnte, bleibt vorerst offen. Zumindest hat Gurman den Gedanken schon einmal in die Runde geworfen. So meinte er zuvor, dass der Energiesparmodus ein exklusives Feature der Series 8 sein könnte.