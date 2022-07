Rund einen Monat müssen wir uns noch gedulden, bis „Five Days at Memorial“ auf Apple TV+ anlaufen wird. Nachdem wir bereits den offiziellen Teaser zu Gesicht bekommen hat, wurde nun der offizielle Trailer veröffentlicht.

Offizieller Trailer ist da: „Five Days at Memorial“

Apple TV+ hat den Trailer zu „Five Days at Memorial“ veröffentlicht, einer kraftvollen neuen limitierten Serie, die auf tatsächlichen Ereignissen basiert und aus dem gleichnamigen Buch adaptiert wurde. Von Oscar-Preisträger John Ridley und Emmy-Preisträger Carlton Cuse, die beide auch als Regisseure fungieren, und mit einem preisgekrönten Ensemble, zu dem Vera Farmiga, Cornelius Smith Jr. und Emmy-Preisträger Cherry Jones gehören, zeichnet „Five Days at Memorial“ die Auswirkungen des Hurrikans Katrina und seiner Folgen auf ein örtliches Krankenhaus auf.

Als das Hochwasser stieg, der Strom ausfiel und die Hitze stark zunahm, waren erschöpfte Pflegekräfte in einem Krankenhaus in New Orleans gezwungen, Entscheidungen zu treffen, die ihnen für die kommenden Jahre folgen würden. „Five Days at Memorial“ wird weltweit auf Apple TV+ mit den ersten drei Folgen am 12. August 2022 ausgestrahlt. Anschließend folgen bis zum 16. September immer freitags neue Episoden.