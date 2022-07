Auf der CES 2022 kündigte Anker eine neue kabellose Ladestation für das iPhone, die Apple Watch und AirPods an. Der Clou: Die Ladestation ist besonders kompakt und bietet sich somit perfekt für Nutzer an, die auch unterwegs auf die Vorteile einer All-In-One-Ladestation nicht verzichten wollen. Ab sofort ist der Anker 533 Wireless Charger für 79,99 Euro erhältlich. Auf der Amazon Produktseite findet ihr einen 20 Prozent Gutschein, so dass ihr nur 63,99 Euro bezahlen müsst.

Anker 3-in-1-Wireless Charger 533

Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass ihr so viele Geräte mit Unterstützung für kabelloses Aufladen habt, dass eine Ladestation für ein einzelnes Gerät einfach nicht mehr ausreicht. Der Kauf eines Ladegeräts für mehrere Geräte kann jedoch ziemlich mühsam sein. Man muss sich nicht nur mit unterschiedlichen Unterstützungsgraden auseinandersetzen, sondern auch mit unterschiedlichen Designs – das Letzte, was man will, ist jedoch, dass der Nachttisch zugestellt wird. Hier könnte die neue kompakte 3-in-1 Ladestation von Anker die Lösung sein – insbesondere, wenn ihr die Vorteile einer All-In-One-Ladestation auch auf Reisen nutzen wollt.

Der Anker 3-in-1-Wireless Charger 533 nimmt Smartphones, Earbuds, Apple Watch und mehr auf. Die Station bietet sich somit für das iPhone, die AirPods und die bereits genannte Apple Watch an. Der Vorteil der Ladestation ist ganz klar die kompakte Bauweise. Vor allem kann man sie laut Anker schnell zusammenklappen und einfach in einer Tasche verstauen. Genauso schnell soll die Station wieder aufgebaut und betriebsbereit sein.

Im aufgeklappten Zustand lässt sich die Ladefläche für das iPhone sogar vom Winkel anstellen, wobei das Smartphone auch in einer Hülle stecken kann, sofern diese nicht dicker als 5 mm ist. Da Apple für das Laden der Apple Watch auf einen proprietären Standard setzt, kommt hier das magnetische USB-A-Originalladekabel zum Einsatz (dieses ist nicht im Lieferumfang der Station enthalten). Entsprechend wird die Apple Watch SE und Apple Watch Serie 7 mit dem Apple Watch Magnetic Fast Charger auf USB-C Kabel nicht unterstützt. Zudem ist das iPhone 13 mini und iPhone 12 mini nicht mit der Station kompatibel.

Der Anker 3-in-1-Wireless Charger 533 ist bei Amazon für 79,99 Euro erhältlich. Aktuell gibt es einen Einführungsrabatt. Auf der Produktseite des Anker 3-in-1-Wireless Charger 533 findet ihr einen Gutschein, mit dem ihr 20 Prozent sparen könnt und nur 63,99 Euro bezahlen müsst.

Erfreulicherweise liefert Anker eine umfangreiche Kompatibilitätsliste, damit ihr sicher sein könnt, dass der 3-in-1-Wireless Charger 533 für euch die richtige Lösung ist:

Kompatibilitätsliste:

iPhone (7,5W Leistung):

iPhone 13 / 13 Pro / 13 Pro Max / 12 / 12 Pro / 12 Pro Max / SE (Gen 2) / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / XS / XS Max / X / XR / 8 / 8 Plus

Samsung (10W Leistung):

Note9 / Note10 / Note10+

S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e

Android (5W Leistung):

Google Pixel 4 / Pixel 4XL

LG V30 / V30+ / G7 / V35 / V40

Kabellose Ohrhörer und Apple Watch:

AirPods 2 (mit kabelloser Ladehülle) / AirPods 3 / AirPods Pro

Samsung Galaxy Buds / Samsung Galaxy Buds + / Samsung Galaxy Buds Pro / Samsung Galaxy Buds Live

Liberty Air 2 / Liberty 2 Pro / Liberty Air2 Pro

Apple Watch Series 1-6