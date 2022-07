Im Mai 2020 startet die erste Staffel zu „Central Park“, im Juni letzten Jahres ging es mit Staffel 2 weiter und nun hat Apple den Startschuss der dritten Staffel des Animations-Comedy-Musicals offiziell bekannt gegeben. Los geht es am 09. September 2022.

Apple TV+ kündigt dritte Staffel zu „Central Park“ an

Ehrlicherweise konnte uns „Central Park“ bis dato noch nicht so richtig abholen. Während wir uns die erste Staffel noch angeguckt haben, haben wir die Fortsetzung bis dato ausgelassen. Das ist wie mit allen Dingen im Leben, während wir der Serie nicht übermäßig viel abgewinnen können, gibt es auf der anderen Seite zahlreiche Fans. Genau diese können sich nun auf die Fortsetzung am 09. September freuen. Zum genannten Stichtag stehen die ersten drei Episoden bereit, anschließend folgen immer freitags bis zum 18. November neue Folgen.

In der dritten Staffel von „Central Park“, während Bitsy ihr unermüdliches Bestreben fortsetzt, den Park zu kaufen, startet Owen eine neue Werbekampagne, um mehr Menschen dazu zu bringen, sich in ihn zu verlieben, und Paige ist beschäftigter als je zuvor, als sie ihren ersten Bücher-Deal landet.

„Central Park“ ist mit einer renommierten Sprecherbesetzung besetzt, darunter Gad, Tituss Burgess, Daveed Diggs, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Emmy Raver-Lampman, Stanley Tucci und Kristen Bell, die in der dritten Staffel in der neuen Rolle der Abby zu sehen sein wird , die kleine Schwester von Paige (Hahn). Zu den Gaststars, die in dieser Staffel ihre Stimme geben, gehören die „The Afterparty“-Stars Sam Richardson, Ike Barinholtz, Ben Schwartz und Zoë Chao; „Loot“-Star Ron Funches; „Hallo, Jack“-Star Jack McBrayer; sowie Amber Ruffin, Yvette Nicole Brown, Craig Robinson, Tim Meadows, David Alan Grier und mehr. Die neue Staffel bringt übrigens auch über 40 neue Original-Songs mit sich.