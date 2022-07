Während weiterhin Berichte über Apples Interesse an einem Deal für das NFL Sunday Ticket kursieren, hat die NFL offiziell ihren neuen Streaming-Dienst NFL+ angekündigt. Das neue NFL+ Angebot bietet in den USA Zugang zu einer Reihe von NFL-Spielen exklusiv für Smartphones und Tablets.

NFL+ Streaming-Dienst angekündigt

Die Geschichte (und Zukunft) der Streaming-Rechte für NFL-Spiele ist komplex. Was jetzt über NFL+ angeboten wird, wurde zuvor im Rahmen einer exklusiven Vereinbarung zwischen Verizon und der NFL angeboten. Die Vereinbarung zwischen Verizon und der NFL ermöglichte das Streaming von NFL-Spielen in den USA auf dem iPhone über die Yahoo! Sports-App.

Die Vereinbarung zwischen Verizon und der NFL ist nun ausgelaufen. Die NFL nimmt das, was einst in dieser Vereinbarung enthalten war, und macht daraus ihren eigenen Streaming-Dienst für Direktkunden.

Wichtig ist, dass das NFL+ Streaming nur auf Smartphones und Tablets unterstützt wird. Es ist nicht möglich, die Spiele auf dem Apple TV, Smart TV oder einem anderen Gerät, das kein Smartphone oder Tablet ist, zu verfolgen.

Apple+ NFL Sunday Ticket

Was bedeutet das für das NFL Sunday Ticket, das Paket, für das Apple Berichten zufolge Milliarden von Dollar ausgeben will?

Das NFL Sunday Ticket und der mobile Streaming-Zugang zu NFL-Spielen existieren schon seit Jahren nebeneinander. Die Rechte für das mobile Streaming lagen wie bereits erwähnt früher bei Verizon, aber die NFL behält diese Rechte jetzt für NFL+.

Die Rechte für das NFL Sunday Ticket liegen derzeit noch bei DirecTV. Mit dem NFL Sunday Ticket können Zuschauer während der regulären Saison an jedem Sonntagnachmittag sogenannte „out-of-market“ Spiele sehen (d. h. die Spiele, die Zuschauer nicht im lokalen Fernsehen sehen können). NFL+ zeigt hingegen nur lokale NFL-Spiele und NFL-Spiele zur Hauptsendezeit (und nur auf einem Smartphone oder Tablet).

Derzeit wird angenommen, dass Apple der Favorit für die Rechte an dem NFL Sunday Ticket ist. Der aktuelle Vertrag der NFL mit DirecTV läuft nach der Saison 2022-2023 aus. Aus einem Bericht der New York Times vom Wochenende geht hervor, dass Google zwar ein Angebot für die Rechte an dem NFL Sunday Ticket abgegeben hat, Apple aber im Moment „als Favorit gilt“.