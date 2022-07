Wir sind es ja schon gewohnt, dass die Apple Watch in Rettungseinsätzen eine wichtige Rolle spielt. Langsam aber sicher erarbeiten sich auch Apples AirTag ebenfalls einen guten Ruf. Im jüngsten Einsatz erhielt die Polizei dank des Objekt-Trackers technische Unterstützung. So konnte ein Dieb schnell überführt hatte, der sich offensichtlich das falsche Fahrzeug ausgesucht hatte.

Joshua Wylie wachte an einem Freitagmorgen auf und stellte fest, dass sein Geländewagen gestohlen worden war. Nach einem ereignisreichen Monat für das Fahrzeug wurde der Hyundai Santa Fe direkt vor Wylies Haustür gestohlen, doch er war auf den Vorfall vorbereitet.

Wie Action News 5 berichtet, hatte der Hyundai bereits einiges mitgemacht. Am 2. Juli wurde bei dem Versuch, das Fahrzeug zu stehlen, das Beifahrerfenster eingeschlagen und die Lenksäule beschädigt. Um seinen Geländewagen zu schützen, installierte Wylie eine Sicherheitskamera im Wohnungsfenster, die auf das Fahrzeug gerichtet war. Zusätzlich installierte der Besitzer einen AirTag von Apple, um auf einen eventuellen Diebstahlversuch bestmöglich vorbereitet zu sein.

Es kam, wie es Wylie bereits befürchtet hatte. Erneut fiel die Wahl eines Autodiebs auf den Hyundai. Keine gute Wahl, wie der Dieb später feststellen musste. Er wurde nicht nur auf der Überwachungskamera gefilmt, sondern war fortan auch dem AirTag im Inneren des Fahrzeugs ausgeliefert. Mit Hilfe des Peilsenders wurde die Polizei von Memphis zu einer Adresse in Tillman in der Nähe eines Polizeireviers geführt.

„Wenn ich den AirTag nicht gehabt hätte, hätten sie das gestohlene Fahrzeug an einem Ort abgestellt und wären später am Abend zurückgekommen, um alles aus dem Fahrzeug zu entfernen“, erklärt Wylie. „Wenn ich also den AirTag nicht gehabt hätte, um mir zu zeigen, wo er heute Morgen war, hätte der Schaden an meinem Fahrzeug höchstwahrscheinlich Tausende von Dollar betragen können.“