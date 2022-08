Wer beim Online-Shopping auf Apple Pay vertraut, muss auch Apples Safari einsetzen. Zumindest bisher. Denn Apple ermöglicht es in der iOS 16 Beta mittlerweile auch Microsoft Edge, Google Chrome und Mozilla Firefox für die Apple Pay-Einkaufstour zu nutzen. Motiviert könnte diese Unterstützung von den strengeren Regeln und Vorgaben des Europäischen Parlaments sein.

Apple Pay könnte in iOS 16 mit Microsoft Edge, Google Chrome und Mozilla Firefox kompatibel sein. So hat MacRumors-Mitarbeiter Steve Moser herausgefunden, dass Apple Pay mit Edge und Chrome in der iOS 16 Beta 4 funktioniert, und hat seine Erkenntnisse auf Twitter geteilt.

Mosers Screenshots zeigen eine „Weiter mit Apple Pay“-Option auf Apples Checkout-Seite, wenn Edge verwendet wird. Apple Pay funktioniert nur in Safari unter iOS 15 und älter, so dass man keinen anderen Browser verwenden kann, wenn man beim Einkaufen im Internet mit Apple Pay bezahlen möchte.

On the latest iOS 16 beta Apple Pay works in Edge, Chrome and I assume any third party browser. On iOS 15 Apple Pay only works in Safari. pic.twitter.com/x7zV5xCuiC

— Steve Moser (@SteveMoser) July 30, 2022