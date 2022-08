Ende Juli stellte Anker GaNPrime vor. Dabei handelt es sich um eine neue Generation der Ladetechnologie. Der auf Galliumnitrid basierende Ladestandard sorgt bauartbedingt und durch das smarte Innenleben für mehr Leistungsfähigkeit bei weniger Energieverbrauch. Zum Start waren zunächst drei Anker GaNPrime Produkte (Anker 735, Anker 737 und Anker 737 Powerbank) begleitend von einem neuen Anker 765 USB-C Kabel erhältlich. Ab sofort ist mit Anker 717 ein neues 140W USB-C Netzteil der GaNPrime-Reihe verfügbar.

Neues Anker GaNPrime 140W USB-C Ladegerät ist da

Beim Anker 717 Charger mit 140W handelt es sich um ein kompaktes und leistungsstarkes Ladegerät mit einem USB-C Anschluss. Das Netzteil richtet sich in erster Linie an Besitzer des neuen 16 Zoll MacBook Pro. Dieses wird ebenfalls mit einem 140W Ladegerät ausgeliefert. Solltet ihr euer Netzteil verloren oder schlicht und einfach ein zweites Ladegerät benötigen, so stellt das neue Anker 140W Ladegerät eine echte Alternative zum Apple Original dar.

Im Vergleich zum 140W Apple-Ladegerät ist das Anker-Modell 41 Prozent kompakter. Es lädt euer 16 Zoll MacBook Pro innerhalb von nur 26 Minuten von 0 auf 50 Prozent auf. Bis zur 100 Prozent Marke benötigt das Netzteil 1 Stunde 26 Minuten.

Anker bewirbt seinen neuen GaNPrime-Standard nicht nur damit, dass die Ladegeräte schneller, kompakter und smarter sind, sondern zugleich auch eine höhere Sicherheit bieten. Die ActiveShield-2.0-Funktion überwacht die Temperaturen drei Millionen Mal am Tag und verhindert so ein Überhitzen zum Schutz des Stromkreislaufes und der aufzuladenden Geräte.

Natürlich könnt ihr nicht nur das 16 Zoll MacBook Pro mit den neuen Ladegerät aufladen, auch viele andere Geräte lassen sich laden (iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods, MacBook Air, Windows-Notebooks und mehr)

Das Anker GaNPrime 140W USB-C Ladegerät kostet 99,95 Euro und ist auf Lager. Das Apple 140W Netzteil schlägt mit 105 Euro zu buche und hat aktuell eine Lieferzeit von Ende September / Anfang Oktober.