Meta-CEO Mark Zuckerberg hat auf Facebook neue Funktionen für WhatsApp in Aussicht gestellt, darunter auch neue Datenschutzfunktionen. Während wir über einige der Neuerungen bereits in den letzten Wochen berichtet haben, nutzt Zuckerberg die Chance und bewirbt den Fokus auf den Datenschutz, bevor die Funktionen bald veröffentlicht werden.

Neue Datenschutzfunktionen für WhatsApp

Ein Datenschutz-Update betrifft Gruppen-Chats, genauer gesagt, wenn man sie verlässt. Wenn jemand einen Gruppen-Chat verlässt, kündigt WhatsApp dies traditionell der gesamten Gruppe an, was den Akt des Verlassens sehr öffentlich und möglicherweise unangenehm macht. Zudem fühlen sich manche Gruppen-Mitglieder gestört, wenn entsprechende Nachrichten überhandnehmen. Immerhin kann eine Gruppe in WhatsApp aus bis zu 512 Personen bestehen, was Potenzial für ein reges Kommen und Gehen bietet. Um die Situation in Zukunft zu verbessern, werden beim Verlassen eines Gruppen-Chats nur noch die Administratoren der Gruppe benachrichtigt.

Wie regelmäßige WhatsApp-Nutzer wissen, befindet sich der „Zuletzt online“-Status eines Kontakts über dem Konversations-Thread und informiert darüber, wann dieser Kontakt zuletzt in der App aktiv war. Derzeit kann man den „Zuletzt online“-Status deaktivieren, damit andere Kontakte nicht sehen können, wann man zuletzt online war. Die Optionen der Einstellung sind jedoch auf „Jeder“, „Meine Kontakte“ und „Niemand“ beschränkt, und es gibt keine Möglichkeit, Ausnahmen für einzelne Kontakte zu machen. In den Privatsphäre-Einstellungen fügt WhatsApp die Option „Meine Kontakte außer …“ hinzu, mit der man bestimmte Kontakte auswählen kann, damit diese nicht sehen, wann man das letzte Mal im Messaging-Netzwerk aktiv war. Die neue Option ist bereits bei mehreren Nutzern verfügbar.

Eine weitere neue Funktion zum Schutz der Privatsphäre, die auf dem Weg zu der beliebten Messaging-Plattform ist, ist die Möglichkeit, Screenshots von einmalig angezeigten Nachrichten zu verhindern bzw. das Risiko zu verringern. Im Gegensatz zu selbstlöschenden Nachrichten werden „Einmal ansehen“-Nachrichten nicht nach einer bestimmten Zeitspanne gelöscht, sondern verschwinden, nachdem der Empfänger sie einmal gesehen hat. Die Idee dahinter ist, dass die Empfänger nicht mehr so leicht in der Lage sind, sensible Informationen per Screenshot zu speichern. WhatsApp testet diese Funktion noch, sagt aber, dass sie bald für die Nutzer eingeführt werden soll.

Die Nachricht von Mark Zuckerberg gibt es auf Facebook: