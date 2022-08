Am kommenden Freitag läuft „Five Days at Memorial“ exklusiv auf Apple TV+ an. Im Deutschen hört die Serie übrigens auf den Namen „Memorial Hospital“. Behandelt wird der Hurrikan Katrina, der als einer der verheerendsten Naturkatastrophen in die Geschichte der USA eingeht.

„Five Days at Memorial – Inside the Storm“

Bei Five Days at Memorial“ handelt es sich um eine kraftvolle neue limitierte Serie, die auf tatsächlichen Ereignissen basiert und aus dem gleichnamigen Buch adaptiert wurde. Als das Hochwasser stieg, der Strom ausfiel und die Hitze stark zunahm, waren erschöpfte Pflegekräfte in einem Krankenhaus in New Orleans gezwungen, Entscheidungen zu treffen, die ihnen für die kommenden Jahre folgen würden.

Mit dem eingebundenen Clip „Five Days at Memorial – Inside the Storm“ werft ihr einen tieferen Blick in den Sturm mit den Darstellern und der Crew hinter der Apple Original-Serie.

„Five Days at Memorial“ wird weltweit auf Apple TV+ mit den ersten drei Folgen am 12. August 2022 ausgestrahlt. Anschließend folgen bis zum 16. September immer freitags neue Episoden.