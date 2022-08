Apple TV+ hat die Erweiterung des Portfolios bekannt gegeben. Nachdem wir euch erst gestern über eine neuen Original-Podcast informiert haben, wurde nun bestätigt, dass mit „Land of Woman“ eine neue Drama-Komödie in Auftrag gegeben wurde.

Apple TV+ kündigt neue Drama-Serie „Land of Woman“ an

Apple TV+ hat eine sechsteilige Serienbestellung für „Land of Women“ bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um eine neue Drama-Komödie, die von dem gleichnamigen Bestseller der preisgekrönten Autorin Sandra Barneda inspiriert wurde. Erstellt und geschrieben von den Iris-Preisträgern Ramón Campos („Gran Hotel“, „Velvet“) und Gema R. Neira („Now & Then“, „Velvet“), der Golden-Globe-Nominierten Eva Longoria („Flamin‘ Hot“, „Sylvie’s Love“) wird in der Hauptrolle als Gala und Executive Producer über ihr Banner UnbeliEVAble Entertainment zu sehen sein. Der legendäre Film- und Fernsehstar Carmen Maura („Volver“, „Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs“) tritt der Besetzung als Galas Mutter Julia bei. Die Serie befindet sich derzeit in Spanien in der Vorproduktion.

„Land of Women“ ist ein Dramedy mit Longoria als Gala, einer leeren New Yorker Nesterin, deren Leben auf den Kopf gestellt wird, als ihr Mann die Familie in finanzielle Unzulänglichkeiten verwickelt und sie gezwungen ist, zusammen mit ihrer alternden Mutter und ihrer im College-Alter befindlichen Tochter aus der Stadt zu fliehen.

Um den gefährlichen Kriminellen zu entkommen, denen Galas inzwischen verschwundener Ehemann etwas zu verdanken hat, verstecken sich die drei Frauen in derselben charmanten Weinstadt in Nordspanien, aus der Galas Mutter vor 50 Jahren geflohen ist, und schwören, niemals zurückzukehren. Die Frauen wollen neu anfangen und hoffen, dass ihre Identität unbekannt bleibt, aber Klatsch und Tratsch in der kleinen Stadt verbreitet sich schnell und bringt ihre tiefsten Familiengeheimnisse und Wahrheiten ans Licht.