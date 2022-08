Ende letzter Woche ist nicht nur „Memorial Hospital“ auf Apple TV+ angelaufen, seit wenigen Tagen stehen auch neue Inhalte rund um Snoopy und die Peanuts auf Apples Video-Streaming-Plattform bereit. Über das Wochenende hat Apple TV+ nun ein neues – begleitendes – Video veröffentlicht.

The Snoopy Show – Top 5 Plays from Snoopy and Woodstock

Letzten Freitag starteten „Lucy’s School“, ein neues Original-Special, das Pädagogen feiert und auf dem Comic-Klassiker „Peanuts“ von Charles M. Schulz basiert, sowie neue Episoden der 2. Staffel zu „Die Snoopy Show“.

Nachdem wir euch bereits auf „The Snoopy Show – Snoopy and Woodstock’s Best Moments“ hingewiesen hatten, geht es nun mit „The Snoopy Show – Top 5 Plays from Snoopy and Woodstock“ weiter. In dem 187-Sekunden langen Clip geht es um die Freundschaft zwischen Snoopy und Woodstock. Genau genommen, geht es um die fünf Besten Szenen aus der 2. Staffel von „Die Snoopy Show“.