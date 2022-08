Seit gestern Abend steht die sechste Beta zu iOS 16 für eingetragen Entwickler bereit. In der Nacht zu heute folgte die Public Beta 4 für Teilnehmer am Apple Beta Programm bereit. Eine kleine Veränderung wurde bis dato in der jüngsten Beta entdeckt. So kann die Akku-Prozentanzeige in der Statusleiste im Stromsparmodus nun deaktiviert werden.

iOS 16 Beta 6: Akku-Prozentanzeige kann im Stromsparmodus deaktiviert werden

Je länger die Betaphase von iOS 16 voranschreitet, desto kleiner werden die Veränderungen und Anpassungen. Apple arbeitet im Hinblick auf die finale Version verstärkt an Fehlerverbesserungen und an der Optimierung des Systems. Neue Funktionen werden zum aktuellen Zeitpunkt der Betaphase kaum noch implementiert. Auch bis zur finalen Freigabe solltet ihr keine riesigen Sprünge mehr erwarten.

Wenn ihr unter der Beta 6 den Stromsparmodus auf dem iPhone nutzt, ist es nun möglich, die Akku-Prozentanzeige in der Statusleiste zu deaktivieren. Dies war in der Beta 5 nicht möglich. Diejenigen, die der Akku-Prozentanzeige im Akkusysmbol nichts abgewinnen können, können diese nun auch während des Stromsparmodus deaktivieren.

Nutzer, die unter der iOS 16 Beta 5 den Stromsparmodus aktiviert haben, haben automatisch die Akku-Prozentanzeige aktiviert. Nun können die Schalter unabhängig voneinander genutzt werden, so Macrumors.

Bis zur Vorstellung des iPhone X war es Standard, dass die Akku-Prozentanzeige in der Statusleiste des iPhone angezeigt wurde. Mit dem iPhone X und der Displayaussparung verschwand diese wurde, dass Anwender das Kontrollzentrum kurz herunterziehen mussten, um die Akku-Prozentanzeige zu sehen. Alternativ kann man das Batterie-Widget nutzen.

Die Akku-Prozentanzeige in der Statusleiste ist auf dem iPhone X, iPhone XS (Max), iPhone 12, iPhone 12 Pro (Max), iPhone 13 und iPhone 13 Pro (Max) verfügbar. Auf dem iPhone 11, iPhone XR, iPhone 12 mini sowie iPhone 13 mini steht diese nicht zur Verfügung.