Seit längerem ist bekannt, dass Apple an „The Greatest Beer Run Ever“ arbeitet. Dabei handelt es sich um einen neuen Film mit Zac Efron und Russel Crowe in der Hauptrolle. Filmstart ist der 30. September, vorab gibt es nun den offiziellen Trailer.

Apple TV+ veröffentlicht offiziellen Trailer zu „The Greatest Beer Run“

Apple hat soeben den offiziellen Trailer zu seinem kommenden Original-Film „The Greatest Beer Run“ veröffentlicht. Der Film feiert am 30. September seine Premiere auf Apple TV+ und zeigt Zac Efron als Chickie Donohue.

Chickie, dessen Jugendfreunde in Vietnam kämpfen, fasst einen unglaublichen Beschluss. Als Zeichen seines Beistands will er selbst ins Kriegsgebiet reisen, um seinen Freunden ein kleines Stückchen Heimat mitzubringen: bestes amerikanisches Dosenbier. Als Chickie die Realität und Kontroversen dieses Krieges dann aber leibhaftig erfährt und das Wiedersehen mit seinen Kameraden zu einer Prüfung um die Wirren und Herausforderungen des Erwachsenwerdens wird, wird klar: Was ein gut gemeinter Plan war, soll nicht weniger als das Abenteuer seines Lebens werden. Auf Grundlage einer wahren Begebenheit erzählt „The Greatest Beer Run Ever“ eine berührende Geschichte von Freundschaft, Loyalität und der Bürde, Opfer bringen zu müssen.

Das Drehbuch wurde von Peter Farrelly geschrieben, basierend auf den Bestseller-Memoiren „The Greatest Beer Run Ever“.