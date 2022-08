Vodafone hat soeben die neuen GigaDeals gestartet und dabei steht die iPhone 13 Familie im Mittelpunkt. Sowohl das iPhone 13 als auch das iPhone 13 Pro wurden im Preis gesenkt und zusätzlich erhaltet ihr mit dem Gutscheincode GIGA vorübergehend 20 Prozent Rabatt auf den Mobilfunktarif. Der Anschlusspreis von 39,99 Euro entfällt, ebenso wie die Versandkosten in Höhe von 4,99 Euro.

Vodafone startet iPhone 13 GigaDeals

Soeben sind die GigaDeals der iPhone 13 Familie online gegangen. Vodafone hat den Rotstift angesetzt und sowohl das iPhone 13 mini, das iPhone 13, das iPhone 13 Pro als auch das iPhone 13 Pro Max im Preis reduziert.

Blicken wir exemplarisch auf das iPhone 13 in Kombination mit dem Tarif GigaMobil S. Dieser bietet euch eine Datenflat (15GB im 5G- und LTE-Netz), eine Allnet-Flat (Telefon-Flat und SMS-Flat) und EU-Roaming. Mit GigaDepot könnt ihr ungenutztes Datenvolumen mit in den nächsten Monat nehmen. Einmalig werden für das iPhone 13 128GB nur 1 Euro fällig. Ihr entscheidet, ob es das iPhone 13 in Mitternacht, Rot, Blau, Grün, Polarstern oder Rosé sein soll. Monatlich werden – wenn ihr den Gutscheincode GIGA nutzt – nur 51,99 Euro fällig. Wie bereits erwähnt, entfallen der Anschlusspreis sowie die Versandkosten.

-> Hier geht es zu den Vodafone iPhone 13 GigaDeals

Neben dem GigaMobil S stehen euch natürlich auch weitere Tarife zur Auswahl. Kunden bis 28 Jahre sparen mit den GigaMobil Young Tarifen zusätzlich.

20 Prozent Rabatt auf Mobilfunk-Tarife

Zeitlich befristet bietet Vodafone aktuell den Gutscheincode GIGA an. Mit diesem erhaltet ihr 20 Prozent Rabatt auf die monatliche Grundgebühr des Mobilfunktarifs. Dies gilt für SIM-only Tarife, als auch in Kombination mit einem Smartphone. Natürlich müsst ihr euch nicht zwingend für ein iPhone entscheiden, ihr könnt den Rabatt auch mit jedem anderen Smartphone kombinieren.

-> Hier geht es zu den 20 Prozent Rabatt auf Vodafone GigaMobil