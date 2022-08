Die Produktion des iPhone 14 Lineups läuft bereits auf Hochtouren. Dabei werden nicht alle Modelle in gleichen Mengen gefertigt. Produktions- und Versanddaten für Display-Panels, die in Apples iPhone 14 Reihe verwendet werden, deuten darauf hin, dass Apple im Herbst eine hohe Nachfrage nach seinen iPhone 14 Pro-Modellen erwartet.

Mit dem iPhone 14 Max wird Apple wahrscheinlich im September ein neues günstiges 6,7 Zoll iPhone vorstellen. Dem neuen iPhone in der Serie wird zwar ein Erfolg vorhergesagt, doch soll der Produktionsanteil bei diesem Modell laut Ross Young zunächst am geringsten ausfallen.

Der Display-Experte hat sich die Panel-Produktion für das iPhone genauer angeschaut und dabei festgestellt, dass Apple seine Priorität auf das iPhone 14 Pro Max setzt. Im Zeitraum zwischen Juni und September hat das iPhone 14 Pro Max laut Young mit 28 Prozent der Lieferungen den höchsten Anteil an der Panel-Produktion. Das iPhone 14 und das iPhone 14 Pro liegen mit jeweils 26 Prozent dicht dahinter, während das iPhone 14 Max mit 19 Prozent das Schlusslicht bildet.

Beim iPhone 14 Max soll es sich um ein Modell mit einem 6,7 Zoll Bildschirm handeln, das allerdings keine Pro-Features bieten wird. Das iPhone 14 Max wird aller Voraussicht den Slot des iPhone mini einnehmen. Allgemein rechnen wir damit, dass Apple im kommenden Monat ein 6,1 Zoll iPhone 14, ein 6,7 Zoll iPhone 14 Max, ein 6,1 Zoll iPhone 14 Pro sowie ein 6,7 Zoll iPhone 14 Pro Max auf den Markt bringen wird. Während die Standard-Modelle keine allzu großen Neuerungen erhalten sollen, könnten die Pro-iPhones ein deutlich größeres Upgrade-Paket erhalten. Hier ist die Rede von einem neuen A16-Chip, einer kreis- und pillenförmigen Aussparung auf der Vorderseite, einem Always-On-Display, einer 48M Kamera und mehr.

Posting iPhone 14, 14 Max, 14 Pro and 14 Pro Max volumes to my Super Followers now. Which model has the highest volumes by month and through September?

— Ross Young (@DSCCRoss) August 22, 2022