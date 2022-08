Ein neuer Praxistest mit dem M2 MacBook Air zeigt, dass Apples neuestes Gerät mit Parallels 18 Windows 11 schneller ausführen kann als ein Dell XPS Plus Laptop.

M2 MacBook Air vs. Dell XPS Plus

Der YouTube-Kanal Max Tech hat das kürzlich veröffentlichte Parallels 18 auf das MacBook Air 2022 geladen und es mit Geekbench 5 getestet. Das Setup erzielte 1681 Punkte beim Single-Core-Test und 7260 Punkte beim Multi-Core-Test.

Zum Vergleich: Das Dell XPS Plus erzielte im selben Test 1182 Single-Core- und 5476 Multi-Core-Punkte, während es nicht an das Stromnetz angeschlossen war, also auf seinen Akku als Energiequelle angewiesen war. Somit unterlag der Windows-PC in diesem Testszenario dem Mac.

Nimmt man dem Dell XPS Plus jedoch den Akku ab und schließt das Gerät an die Steckdose an, nimmt es keine Rücksicht mehr auf Effizienz und legt einen Gang zu. Hier stiegen die Werte auf 1548 Single-Core und 8103 Multi-Core Punkte, so dass der Benchmarkwert im Multi-Core-Test das MacBook übertrifft.

Wie Max Tech-Moderator Vadim Yuryev deutlich macht, bleibt der Dell somit im alltäglichen Praxiseinsatz dem Mac größtenteils unterlegen. Sein Fazit zum Dell XPS Plus: „Die Akkulaufzeit dieser Geräte ist nicht gut, und diese Chips verbrauchen sehr viel Strom.“

Die MacBook Air-Konfiguration im Test kostet 1599 US-Dollar, während das XPS Plus 1849 US-Dollar kostet.