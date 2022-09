Mit der Apple Watch Ultra hat Apple am gestrigen Abend eine komplett neu entwickelte Apple Watch vorgestellt. Die Ultra bietet ein komplett neues Design und eine Vielzahl neuer Funktionen für Ausdauer, Erkundung und Abenteuer bietet. Auf eine der Neuerungen möchten wir noch einmal explizit eingehen.

Apple bewirbt die Apple Watch Ultra als idealen Begleiter für Meeres- und Wassersportler. Dies wurde bereits während der Keynote deutlich, als Apple eine Zusammenarbeit mit Huish Outdoors bekannt gab.

Die Apple Watch Ultra wurde für den Wassersport und Extremsportarten wie Kitesurfing oder Wakeboarding entwickelt. Für das Tauchen bis zu 40 Metern gibt es die neue Oceanic+ App. Um diese Abenteuer unter Wasser zu unterstützen, ist die Apple Watch Ultra nach WR100 zertifiziert. Zudem ist die Apple Watch Ultra nach EN 13319 zertifiziert – einem internationalen Standard für Tauchzubehör und Tiefenmesser fürs Sporttauchen. Die Apple Watch ist nach ISO Norm 22810 wassergeschützt bis 100 Meter.

Die Apple Watch Ultra ist (mit einer kompatiblen App eines anderen Anbieters aus dem App Store) zum Tauchen bis zu 40 m sowie für Hochgeschwindigkeits-Wassersport geeignet. Die Apple Watch Ultra ist nicht zum Tauchen in Tiefen über 40 m geeignet. Der Wasserschutz hält nicht permanent und kann mit der Zeit nachlassen.

Die Apple Watch Ultra verwendet einen neuen Tiefenmesser und kommt mit der intuitiven Tiefe App. Die Tiefe App zeigt auf einen Blick die Uhrzeit, aktuelle Tiefe, Wassertemperatur, Tauchzeit und die maximal erreichte Tiefe. Nutzer:innen können den Action Button so programmieren, dass er die Tiefe App sofort startet.

Apple schreibt

In Zusammenarbeit mit Huish Outdoors, bekannt für die Bereitstellung innovativer und zuverlässiger Ausrüstung für das Sporttauchen, verwandelt die neue Oceanic+ App die Apple Watch Ultra in einen leistungsfähigen Tauchcomputer. Die App, die später in diesem Herbst im App Store erhältlich sein wird, arbeitet mit dem Bühlmann-Dekompressionsalgorithmus und bietet eine Tauchgangsplanung, leicht ablesbare Tauchgangsmetriken, visuelle und haptische Warnungen, Nullzeitgrenzen, Aufstiegsgeschwindigkeiten und Hinweise zum Sicherheitsstopp. Oceanic+ bietet außerdem ein personalisiertes Nutzerprofil, Berichte über aktuelle und lokale Tauchbedingungen und ein Tauchlogbuch, das mit Familie und Freunden geteilt und automatisch mit dem iPhone synchronisiert werden kann.