Ein paar wenige Stunden müssen wir uns noch gedulden, bis wir das iPhone 14 und iPhone 14 Pro über den Apple Online Store und als iPhone 14 mit Vertrag über die deutschen Mobilfunkanbieter vorbestellen können. Im Vorfeld hat Apple nun seinen Online Store vorübergehend vom Netz genommen, um die letzten Vorbereitungen zu treffen.

Ab 14 Uhr vorbestellbar: iPhone 14 & iPhone 14 Pro

Der Countdown läuft. Ab 14 Uhr könnt ihr das nagelneue iPhone 14 und iPhone 14 Pro bei Apple bestellen. Die neuen Modelle wurden am vergangenen Mittwoch der Weltöffentlichkeit vorgestellt und der Vorverkaufsstart wurde für den heutigen Freitag terminiert.

Falls ihr schon den ein oder anderen Apple Verkaufsstart mitgemacht habt, so werdet ihr wissen, dass der Hersteller im Vorfeld seinen Online Store vom Netz nimmt, um im Hintergrund die letzten Vorbereitungen zu treffen. Dies ist nun auch beim iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max der Falls. Falls ihr aktuell versucht, den Online Store zu betreten, so müsst ihr euch ein paar Stunden gedulden. Aktuell ist das Apple Online-Kaufhaus „offline“.

-> Hier geht es in den Apple Online Store

Um 14 Uhr wird Apples Online Store wieder erreichbar sein und dann ihr die neuen iPhone-Modelle bestellen. Diese feiern mit Ausnahme des iPhone 14 Plus am kommenden Freitag (16. September) ihren Verkaufsstart. Das Plus-Modell folgt Anfang Oktober.

Im Apple Online Store heißt es „Gleich ist es so weit. Du kannst ab 14 Uhr vorbestellen. Wir freue uns auf dich.“ Nicht nur Apple nimmt ab heute iPhone 14 (Pro) Vorbestellungen an, auch die Telekom, o2 und Vodafone sind mit von der Partie.