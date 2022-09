Ab sofort habt ihr die Möglichkeit, dass nagelneue iPhone 14 und iPhone 14 Pro bei Vodafone vorzubestellen. Das Düsseldorfer Unternehmen hat den Schalter umgelegt und nimmt nun Vorbestellungen für die 2022er iPhone-Modelle entgegen. Wie immer gilt: Je früher ihr bestellt, desto früher erhaltet ihr euer Gerät. Hier findet ihr alle Infos zum iPhone 14 (Pro) bei Vodafone.

Vodafone: Jetzt iPhone 14 & iPhone 14 Pro vorbestellen

Habt ihr die Interesse an den neuen iPhone 14 (Pro) Modellen? Dann ist nun die Beste Möglichkeit, diese zu bestellen. Am vergangenen Mittwoch hat Apple die neuen iPhone-Modelle offizielle vorgestellt und den Vorverkaufsstart für den heutigen Freitag terminiert. Ab sofort könnt ihr iPhone 14 und iPhone 14 Pro bei Vodafone vorbestellen. Dabei wählt ihr zwischen den kürzlich neu vorbestellen Vodafone GigaMobil-Tarifen.

Im Endeffekt unterscheiden sich diese im inkludierten Datenvolumen. In den Tarifen GigaMobil XS, GigaMobil S, GigaMobil M und GigaMobil XL sind eine Telefon- und SMS-Flat und EU-Roaming inkludiert. Während Vodafone GigaMobil XS 5GB Datenvolumen bietet, sind im S-Tarif 15GB, im M-Tarif 30GB und im XL Tarif unbegrenztes Datenvolumen inkludiert.

Young-Rabatt

Vodafone bietet neben den „klassischen“ Tarifen auch spezielle Young-Tarife für Junge Leute unter 28 Jahren an. Somit können junge Leute, Studenten & Schüler bares Geld sparen. Werft einfach mal einen Blick auf die Vodafone GigaMobil Young Tarife.

Vertragsverlängerung mit dem iPhone 14 bei Vodafone

Lange Rede kurzer Sinn. Selbstverständlich könnt ihr auch bei Vodafone eine Vertragsverlängerung mit dem iPhone 14 bzw. iPhone 14 Pro durchführen. Das Motto lautet „Verlängerung jetzt Deinen Vertrag und hol Dir ein neues Smartphone“. In Deutschland laufen Mobilfunkverträge für gewöhnlich über zwei Jahre. Allerdings könnt ihr in der Regel wenige Monate vor Ablauf des Vertrags diesen verlängern und dank Vertragsverlängerung (VVL) von einem neuen iPhone – in diesem Fall das iPhone 14 & iPhone 14 Pro – zu einem subventionierten Preis profitieren.

