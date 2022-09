Apple hat rund um die Ankündigung der neuen iPhone 14 (Pro) Modelle eine Vielzahl an technischen Daten bekannt gegeben. Auch der Apple-Webseite lassen sich verschiedene Informationen rund um die neuen Modelle entnehmen. Allerdings gibt der Hersteller nicht sämtliche technische Details zu den Komponenten bekannt. So fehlt beispielsweise die Kapazität der verbauten Akku, vielmehr gibt Apple die „greifbarere“ Akkulaufzeit bekannt. Kurz nach der Vorstellung der neuen iPhone-Modelle wird nun allerdings auch die Kapazität der Akkus bekannt.

Akku-Kapazität des iPhone 14, Plus, Pro und Pro Max

Unsere Kollegen von Macrumors konnten die Akkukapazität des iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max in Erfahrung bringen. Die Daten stammen aus der Datenbank der chinesischen Regulierungsbehörde, so dass davon auszugehen ist, dass die Daten echt sind.

Drei von vier der neuen iPhone 14 Modelle verfügen im Vergleich zur iPhone 13 Reihe über größere Akkukapazitäten, wobei man das Mini- und Plus-Modell natürlich nur schwer miteinander vergleichen kann. Lediglich das iPhone 14 Pro Max besitzt eine etwas geringere Akku-Kapazität als sein Vorgänger.

Akkukapazitäten für die iPhone 13 Familie:

iPhone 13 mini: 2.406 mAh

2.406 mAh iPhone 13: 3.227 mAh

3.227 mAh iPhone 13 Pro: 3.095 mAh

3.095 mAh iPhone 13 Pro Max: 4.352 mAh

Akkukapazitäten für die iPhone 14-Reihe:

iPhone 14: 3.279 mAh

3.279 mAh iPhone 14 Plus: 4.325 mAh

4.325 mAh iPhone 14 Pro: 3.200 mAh

3.200 mAh iPhone 14 Pro Max: 4.323 mAh

Erinnert ihr euch an einen Tweet von ShrimpApplePro aus Juni. Der Leaker sprach genau von diesen Werten.

Blicken wir exemplarisch auf das iPhone 14 Pro. Dieses gibt Apple mit einer Videowiedergabe von bis zu 23 Stunden, einer Videowiedergabe (gestreamt) mit bis zu 20 Stunden und Audiowiedergabe mit bis zu 75 Stunden an.