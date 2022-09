Schon vor der iPhone 14 Keynote deutete sich an, dass Apple die Preise für die nächste iPhone-Generation anheben könnte. Zumindest in Europa ist dies eingetreten. Jetzt macht sich auch eine Preissteigerung für den Akku-Austausch bemerkbar. So gibt Apple nun auf seiner Webseite an, dass die bisherige Gebühr für den Austausch von Akkus für alle vier iPhone 14 Modelle erhöht wird.

Neue Preise für Reparaturen

Wie 9to5Mac berichtet, können Apple Stores den Akku eines iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro oder iPhone 14 Pro Max für 99 US-Dollar in den USA austauschen, was gegenüber 69 US-Dollar für die meisten früheren iPhone-Modelle eine Erhöhung darstellt. In Deutschland beträgt die Gebühr für die iPhone 14 Generation 119 Euro, beim iPhone 13: 74,99 Euro. Bei autorisierten Apple Service Providern variieren die Gebühren für den Austausch der iPhone-Akkus.

Kunden mit AppleCare+ können einen iPhone-Akku kostenlos austauschen lassen, allerdings nur, wenn der Akku weniger als 80 Prozent seiner ursprünglichen Kapazität aufweist.

Apples Gebühren für Reparaturen außerhalb der Garantie haben sich auch für bestimmte andere iPhone 14 Reparaturen erhöht. So berechnet Apple in den USA beispielsweise 379 US-Dollar für die Reparatur von gesprungenem Display-Glas eines iPhone 14 Pro Max (in Deutschland 488,99 Euro), verglichen mit 329 US-Dollar für die gleiche Reparatur bei einem iPhone 13 Pro Max (in Deutschland 405 Euro). Mit AppleCare+ beträgt die Gebühr 29 Euro.